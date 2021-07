Euróval szeretnének fizetni a magyarok

Ugyanakkor Matolcsy György nagyon nem akarja a közös uniós fizetőeszköz hazai bevezetését.

Hozzátette azt is, hogy nem lenne idehaza öt százalékos az infláció, ha már korábban teljesítettük volna a belépési feltételeket és bevezettük volna az eurót. A mostani gyors áremelkedést részben a forint árfolyamának a gyengülése okozza, ami mögött viszont sajnos ott áll a fejlettségünkhöz képest nagy államadósság, és a nem túl jó országkockázat – mondta a professzor. A magyar kormány és a jegybank ugyanakkor elveti az euró bevezetését. Korábban Orbán Viktor arról beszélt, csak Hollandia és Németország nyert ezzel, a többiek súlyos veszteségeket szenvedtek el. Mint lapunk is beszámolt róla , Matolcsy György pedig nemrég a Magyar Nemzet hasábjain arról elmélkedett, hogy az eurózónából nem lehet kilépni, csak az EU-ból való kilépéssel, amit józan ember nem vállal: így válna véglegessé az euróval együtt Magyarország lemaradása is.