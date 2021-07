A vártnál előbb érkezett meg Párizsba az alternatív Tour de France-t teljesítő kerékpáros

Lachlan Morton 18 nap alatt 5510 kilométert tett meg kerékpárjával, a jótékonysági kezdeményezéssel pedig már több mint 462 ezer fontot gyűjtött.

A vártnál jóval korábban megérkezett Párizsba Lachlan Morton, az EF Education-Nippo kerékpárosa. A 29 éves ausztrál még június 26-án kelt útra Brestből, hogy teljesítsen egy alternatív Tour de France-t. Miközben a legrangosabb háromhetes országúti kerékpárverseny mezőnyére 23 nap alatt 3383 kilométer megtétele várt, Morton arra vállalkozott, hogy a francia körverseny hőskorát idéző körülmények között megy végig az útvonalon. Mindez azt jelenti, hogy az egyes szakaszok közötti távolságot is kerékpáron, transzfer nélkül tette meg, így összesen 3417 kilométer helyett 5510 kilométert teljesített.



Szintén jelentős különbség, hogy a Touron részt vevő versenyzők esténként kényelmes hotelszobában térnek nyugovóra, ő azonban szabad ég alatt, sátorban aludt, a szükséges felszerelést pedig az egész úton magával cipelte, a nap végén saját főzőkészletével gondoskodott az étkezésről.

Mortonnak ráadásul már rögtön a „túra” elején problémája akadt. „Az első napon elkezdett fájni a térdem, ez egy olyan jellegű gond volt, amellyel korábban nem sok tapasztalattal rendelkeztem” – emlékezett vissza a túra elejére. Ekkor azt találta ki, hogy szélesebb, hosszabb pedálokat vásárolt, így szandálban folytathatta az útját. Valójában aztán egy szupermarketben egy egész kerékpárt vásárolt, csak azért, hogy megszerezze a pedálokat. „A térdproblémámra tökéletes megoldásnak bizonyult” – mondta Morton, akinek aztán újabb nehézséggel kellett szembesülnie. A szandál feltörte a lábát, mindez pedig hólyagokat eredményezett. A lábbeli aztán különféle átalakításokon ment keresztül, a kerékpáros végül az egyik pánt levágása mellett döntött. Az időjárás sem kímélte, hol szakadó esőben, hol tűző napsütésben, széllel szemben kellett tekernie, többször kényszerült defektet javítani, de az is előfordult, hogy lemerült az elektromos váltója vagy nem volt mit ennie. „Kifogytam az élelemből és nem tudtam honnan szerezhetnék. Éhesen kellett aludnom. Másnap 60-70 kilométert tettem meg, mire valami ennivalóhoz jutottam” – tért ki a további nehézségekre.



„Az egy dolog, hogy nagyon messzire elkerékpároztam, az pedig egy másik, hogy aztán minden nap sátorban aludtam. Ötkor keltem, hogy újra 15-16 órát tekerjek. Nem kis kihívás volt, talán nehezebb is volt, mint előzetesen gondoltam.”

Morton előzetesen úgy kalkulált, ahogy a mezőny, úgy ő is vasárnap érkezik Párizsba, ezzel szemben kedden reggel fél hatkor véget ért a megpróbáltatása. Az utolsó 576 kilométert Párizsig egyben tette meg - ez a távolság nagyobb, mint a verseny történetének valaha volt leghosszabb szakasza. Az összesen 65 500 méter szintkülönbséget is tartalmazó útvonalat végül pihenőnap nélkül, 18 nap alatt teljesítette, 255 órát töltött a nyeregben. A Champs-Élysées-nél felesége és édesapja várta, Morton pedig ennek örömére egy üveg pezsgőt is kibonthatott. „Ez a két hét nagyon hosszúnak tűnt, minden nap a határaimat feszegettem, ez tette annyira különlegessé. Ha élvezed, akkor a fizikai kellemetlenségek mellékessé válnak. Megtanultam motiválttá, pozitívvá válni ahhoz, hogy valóban élményként éljem meg ezt az egészet. Látva, hogy mennyi pénzt sikerült összegyűjteni, nagyon megérte. A kerékpározás megváltoztatta az életem, én pedig a kerékpározással tudok tenni azért, hogy mások élete is megváltozhasson” – utalt az adománygyűjtésre, amely a teljesítménytúra apropóját adta. Morton csapata, az EF és az egyik szponzor már korábban felajánlott 500-500 kerékpárt fejlődő országokban élő gyermekek számára. A kezdeményezés célja pedig az volt, hogy további felajánlások érkezzenek. Csütörtök délutánig több mint 462 ezer font gyűlt össze.