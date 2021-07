Ketten haltak meg koronavírusban, 64 új fertőzöttet találtak

Kórházban 86 beteget ápolnak, közülük tíz embert lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma csütörtökön elérte az 5 559 178-at, közülük 5 268 814-en már a második oltásukat is megkapták. Arra is felhívták a figyelmet, hogy több országban terjed a delta vírusmutáns, ezért kérik, aki még nem oltatta be magát, tegye meg. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon. A legfrissebb járványügyi döntésekről, a harmadik oltás felvételének lehetővé tételéről, az egészségügyben dolgozók számára kötelezővé tett oltásról és a 12 év fölötti gyermekek iskolákban történő beolthatóságáról szokásos péntek reggeli interjújában beszélt Orbán Viktor miniszterelnök.