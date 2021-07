Hamilton indulhat az élről a szombati sprintfutamon

Igyekszik alkalmazkodni a Bayern München labdarúgócsapatánál kialakult szokásokhoz az öntörvényűnek ismert fiatal szakember.

Julian Nagelsmann lesz a Bayern München labdarúgócsapatának vezetőedzője a 2021/2022-es szezonban. A 33 éves tréner az RB Leipzig együttesétől érkezett és a válogatott szövetségi kapitányaként dolgozó Hansi Flicket váltja a kispadon. A fiatal tréner nagyon sikeres volt Lipcsében, két egymást követő évben is a Bajnokok Ligája csoportkörébe juttatta együttesét. Nagelsmann előző klubjánál kis túlzással élet és halál ura volt, mindenki igazodott az elképzeléseihez. A szakvezető nemcsak a pálya szélén kommentált hangosan minden eseményt a mérkőzéseken, hanem a klubházban is fölemelte a hangját, ha nem úgy alakultak az egyeztetések, ahogy ezt elképzelte. Szenvedélyes viselkedése és önfejűsége miatt többen féltik Nagelsmannt a Bayern Münchentől, ahol hosszú évek során kialakult rendszerhez kell igazodnia, ami kevés mozgásteret hagy számára. „Nagyon szerettem Lipcsében dolgozni, de nincs olyan edző, aki ne gondolkozna el a Bayern München megkeresésén – mondta Nagelsmann még az idei év elején, amikor nem lehetett tudni, hogy elfogadja-e a bajor klub ajánlatát. Az események tavasszal felgyorsultak, amikor egyre több hír érkezett arról, hogy Flick és közvetlen felettese, Hasan Salihamidzic sportigazgató között egyre feszültebb a viszony. Flick április 17-én bejelentette, hogy a szezon végén távozik, a müncheniek pedig tíz nappal később közölték. Nagelsmann az új edző. A váltásra azért került sor, mert Flick nem fogadta el, hogy a megkérdezése nélkül döntöttek a korábbi német válogatott védő, Jérome Boateng szerződésének felbontásáról. A szakember számított volna még a játékosra és azt is zokon vette, hogy a sajtóból értesült a döntésről, amit Salihamidzic az egyesület irányítóival közösen hozott meg. Nagelsmann hasonló esetben óriási botrányt csinált volna Lipcsében, müncheni bemutatkozó sajtótájékoztatóján azonban más hangnemet ütött meg. „A játékoskeret kialakításában a klub vezetői az illetékesek, én elmondom, hogy milyen változtatásokat tartanék jónak, de utána nincs más feladatom, mint elfogadni azokat a játékosokat, akiket le tudunk igazolni – jelentette ki első müncheni sajtótájékoztatóján a szakember. - Pontosan tudom, milyen folyamatok végén döntenek a Bayernnél a futballisták szerződtetéséről vagy éppen a eladásáról, ezek számomra tartható és elfogadható szabályok, nem lesz ebből vita. A klub ötéves szerződést kötött velem, ami azt jelenti, hogy az irányítók hisznek és bíznak bennem, ami nagyon jó érzés. Persze ez komoly nyomást is jelent, hiszen a bizalmat meg kell hálálni, amit csak minél több sorozat megnyerésével lehet megtenni, de ez a kihívás plusz motivációt jelent számomra.” Nagelsmann az RB Leipzig kispadján ritkán nézte ülve a mérkőzéseket, Münchenben azonban a közelmúltban Josep Guardiola kivételével olyan trénerek dolgoztak (Jupp Heynckes, Hansi Flick), akikre nem volt jellemző, hogy végig kiabálták, gesztikulálták volna a mérkőzéseket. „Az biztos, hogy visszafogottabban kell viselkednem, mint eddig tettem, azt nem ígérem, hogy kilencven percig mozdulatlanul ülök a helyemen, de mindenképpen kevesebbet kiabálok majd, mint korábban” – hangsúlyozta Nagelsmann. A müncheniek egy hete elkezdték a munkát, de a keret tagjainak közel a fele még nem kapcsolódott be a közös edzésekbe. „Alig van játékosunk, aki ne szerepelt volna valamelyik válogatottban az Európa-bajnokságon, az előző szezonban sem tudtak sokat pihenni a fiúk, hiszen a Bajnokok Ligája döntőjét a koronavírus miatt tavaly augusztusban játszották, szeptemberben pedig már elkezdődött az új idény, ezért idén muszáj volt hosszabb szabadságra engedni őket – indokolta meg a szakember, hogy miért dolgozik egyelőre kevés játékossal. - Ismerem a keret tagjait, megvan az elképzelésem, hogy mit szeretnék játszatni a csapattal, a szezon elejére minden a helyére kerül majd. Nem mi vagyunk az egyetlenek, akiknél csak a felkészülés hajrájában lesz teljes a keret.” A bajnoki szezon augusztus 13-án, pénteken kezdődik a Borussia Mönchengladbach-Bayern München találkozóval. Az első tétmeccsüket egy hétvégével korábban játsszák a bajorok, a Német Kupa nyitó fordulójában augusztus 6-án az ötödosztályú Bremer SV vendégei lesznek.