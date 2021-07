Válság után, válság előtt - Mi lesz a következő nagy krízis a koronavírus-járvány után?

Kutatók szerint egy ilyen súlyos, az egész világot érintő kihívást rendre egy másik követ. Olyan ez, mint amikor nagy földrengés után számos utórengés rázza meg az adott területet.

Feltételezések jócskán akadnak arról, mi lesz a következő válság a koronavírus után, de a jövőt lehetetlen megjósolni. Hiába az átfogó elemzések, mert bármikor új és kiszámíthatatlan folyamatok indulhatnak el. Franciaországban a külügyminisztérium keretén belül működik a Georges Pompidou elnöksége alatt, 1974-ben létrehozott Elemzési Előrejelzési és Stratégiai Központ (CAPS), amely a francia diplomácia vezetőit látja el tanácsokkal. A CAPS 2017-ben kiadott egy munkát arról, miként is nézhet ki majd a világ 2030-ban. Justin Vaïsse, az intézet egykori igazgatója a Le Point hetilapban most kétségeit fejtette ki ezekkel a megállapításokkal kapcsolatban, utalva arra, hogy 1932-ben sem látták előre, mennyire gyökeres változások jönnek a világban 1945 után. „Tudjuk, mennyire nehéz megfejteni a folyamatban lévő történelmet. A meglepetésszerű történések romba döntik azokat a jövendöléseket, amelyek abból fakadnak, hogy a megszokottat és a lineárisat vetítjük a jövőbe” – fejtette ki. A CAPS szerkesztői két elmélet mentén mozogtak. Egyik feltételezésük az volt, hogy diverzifikáltabbá válik a világ, a másik szerint a világ országai néhány állam irányítása alatt állnak majd. A dokumentum nyolc kimenetelt vizsgált, arra nem vállalkozott, hogy felállítson egyetlen biztos vagy legalább valószínű jövőképet. A francia elemzők azonban egyetértenek abban , hogy Peking befolyása tovább nő és nem is csekély mértékben, már csak azért is, mert Hszi Csin-ping hatalma nagyobb, mint egykor Mao Ce-tungé volt. A jelenlegi kínai elnök elődeivel ellentétben világhatalommá kívánja megtenni hazáját, ezért Hongkong után Tajvanra is megpróbálhatja rátenni a kezét, ezzel újabb konfliktusokat generálva.



A kockázatelemzésekben tehát előkelő helyen szerepel egy kiterjedt ázsiai konfliktus, amelynek hatásait az egész világ megérezné.

Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy az egyelőre inkább gazdasági eszközökkel folytatott kínai terjeszkedés továbbra is csendben zajlik. A kiberháború azonban már itt van a nyakunkon. Bár Joe Biden és Vlagyimir Putyin óvatos közeledésének köszönhetően Oroszország talán fellép a területén működő kiberbűnözők ellen, de nem világos, hogy ez mire lesz elég. Elvégre akadnak kínai és észak-koreai hackerek is, előbbiek kiterjedt kémtevékenységet folytatnak, utóbbiak pedig már dollártízmilliókat zsaroltak ki cégektől. Az utóbbi hónapokban azonban sosem látott intenzitású támadások sora rázta meg a Nyugatot: Németországban kórházakat és egyetemeket céloztak, Amerikában pedig egy olajvezetéket működtető vállalatot ért olyan csapás, hogy benzinhiánytól lehetett tartani a keleti parton. A támadások mögött nem állami hackerek, hanem közönséges bűnözők álltak, akik nem a nagyhatalmak közötti versenyt kívánják befolyásolni, hanem kizárólag pénzt akarnak. Támadásaiknak azonban politikai dimenziója is van: puszta méretüknél fogva fenyegetik a nemzetállamok kritikus infrastruktúráját, az olaj-, az áram- és az egészségügyi ellátást. Feltűnő, hogy a legtöbb bűnözői hackercsoport Oroszországban székel, és saját országukat eddig megkímélték az ilyen támadásoktól, csak Oroszországon kívüli célpontokat támadnak. Egyes kémprogramok automatikusan ellenőrzik, hogy a potenciális áldozat milyen billentyűzetbeállításokkal rendelkezik. Ha cirill betűs billentyűzetről van szó, akkor a támadás elmarad. Ami egyelőre dilemma: ez véletlen egybeesés, vagy a Kreml tolerálja, sőt támogatja az ilyen támadásokat?

Első pillantásra a hackerek üzleti modellje egyszerű: hozzáférést keresnek egy vállalati hálózathoz, letöltik a szerverekről az összes értékes adatot, műszaki terveket, ügyféladatot, személyzeti fájlt. Aztán mindent titkosítanak.

Az áldozatok képernyőjén megjelenik egy üzenet a fizetendő váltságdíj összegével és a kapcsolattartásra használható e-mail címekkel. Ha az áldozat fizet, általában visszakapja bizalmas adatait, ha nem, akkor esetleg nyilvánosságra hozzák azokat. A hackerek idővel kifinomult módszereket sajátítottak el. A Frankfurter Allgemeine Zeitung találóan jegyezte meg: mintha az ügyetlen zsebtolvajokból rendkívül intelligens szélhámosok váltak volna. Az egyesült államokbeli Colonial Csővezetékek cég elleni támadásért felelős „Darkside” (Sötét oldal) csoport az elemzők szerint Oroszországból származik, akárcsak a többi hasonló társaság többsége. A kiberháborúnak is súlyos következményei lehetnek. Az érintett vállalatok átlagosan eddig áltagosan 5,6 millió dollárt utaltak át bitcoinban, hogy véget vessenek szervereik blokádjának, de ki tudja, meddig emelik majd a bűnözők a zsarolási összeget. Nehéz belegondolni abba, mi történik, ha egyre több és több vállalat ellen indítanak majd ilyen támadásokat. Hová tart így a világ? Az Emisoft által készített tanulmány szerint 2020-ban legalább 2354 vállalatnak vagy szervezetnek összesen 900 millió dollárt kellett fizetnie. Akadnak olyan vélekedések is, hogy nem csak a kibertér veszélyeztetett. A klímaváltozás miatt egyre nagyobb kincs lesz az ivóvíz. Így egy következő válság alapja a vízhiány is lehet. Igaz, szakértők már régóta figyelmeztetnek arra, hogy a víz miatt esetleg háborúk fognak kitörni, de a megállíthatatlannak látszó globális felmelegedés következtében ennek az esélye folyamatosan nő. Szakértők figyelmeztetnek, hogy nemzetközi szinten valódi stratégiát kellene kidolgozni a vízkészletekkel való gazdálkodásra. A világjárvány ráadásul még sebezhetőbbé tette a vízhiány által legsúlyosabban érintett területeket és tovább növelte a víz értékét. Bár Afrikát egyelőre arányait tekintve megkímélte a pandémia, később változhat a helyzet. A Szaharától délre élők immunizálása még éveket vehet igénybe, ezért egy mutáns a későbbiekben súlyos pusztítást vihet véghez a kontinensnek ezen a fertályán. Így az itteni országok még jobban a vízre lesznek utalva, de az a klímaváltozás drámai következményei miatt elérhetetlen kinccsé válhat számukra. Bár az ENSZ millenniumi fejlesztési céljai között szerepelt az ivóvízhez nem jutó emberek számának (ez mintegy 2 milliárd embert jelent) felére való csökkentése, a világ számos országában azonban egyre rosszabb a helyzet, így a vízhiány mindinkább nemzetbiztonsági kockázattá válik. Szakértők úgy látják, a „kék arany” hiánya miatti fegyveres összetűzések nem feltétlenül országok között törnek majd ki, hanem inkább az egyes államokon belül válnak konfliktusforrássá. Nő a társadalmi összetűzés veszélye A Politico egy januári cikkében történelmi példákra utalva azt írta, a koronavírushoz hasonló járványokat gyakran szociális elégedetlenség követi, a „legrosszabb tünetek” pedig akkor jelentkeznek, amikor a vírus már visszaszorulóban van. Bár több országban gazdaságélénkítő csomagokat fogadtak el, illetve kilakoltatási tilalmat, hitelfizetési moratóriumot és egyéb kedélyjavító intézkedéseket vezettek be, így enyhítve a járvány egyéb negatív következményeit, sokan csak később szembesülnek azzal, hogy rosszabbodott a pénzügyi helyzetük. Az egyes országok adósságállománya nő és hiába enyhül átmenetileg a pénzügyi szigor, a hitelt vissza kell majd fizetni.

A fellendülés nyarát hideg tél követheti, sokan ekkor szembesülnek azzal, hirtelenjében mennyire megdrágult az élet.

Ugyanakkor a gazdasági fellendülés gyümölcsét, ahogy ez ilyenkor lenni szokott, a tehetősek aratják le, így tovább nő a szegények és a gazdagok közötti különbség. Könnyű elképzelni ennek következtében az egyes országokban nőni fog a társadalmi feszültség.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) tavalyi elemzése szerint a közelmúltban más világjárványok nyomán egyre több polgári zavargásra volt példa, amelyek átlagosan két évvel az egészségügyi vészhelyzet után tetőztek. „Amikor a segélyprogramok véget érnek, akkor fogjuk látni a valódi hatást” – mutatott rá a Politicóban José García-Montalvo, a barcelonai Közgazdasági Felsőoktatási Egyetem kutatóprofesszora. Spanyolországban a tavaly tavaszi zárlatok első hat hete alatt megugrottak a jövedelmi egyenlőtlenségek, mivel a turizmus mintha eltűnt volna. Miközben azonban sokan kerültek az utcára, vagy jöttek ki kevesebb pénzből, a járvány nem viselte meg a jómódúak bankszámláit. Egy becslés szerint Franciaországban a pénzügyi vagyon 50 milliárd euróval nagyobb, mint a járvány nélkül lett volna. Ennek a többletpénznek körülbelül fele a legtehetősebb 10 százalékhoz került. A legszegényebb 10 százalék esetében az adósság növekedett. Az érzékelt egyenlőtlenség és a jövedelemkiesés kombinációja társadalmi nyugtalanságot szül – mondta a korábbi járványok elemezései alapján Rui Xu, az IMF közgazdásza. Később maga a társadalmi nyugtalanság is gazdasági nehézségekhez vezet. „Tehát, ha egyszer beindul a körforgás, a hatás tovább tart, mint egy-két év” – figyelmeztetett.