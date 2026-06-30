"Ne használjanak ivóvizet olyan célra, amely elhalasztható" - kéri a miniszterelnök.
Hiába tárgyalt az ENSZ BT a gátrobbantásról, nincs egyetértés abban, ki okozhatta Ukrajnában az Oroszország által megszállt területen a humanitárius katasztrófát, amelynek enyhítésére a nemzetközi szervezet víztisztító és áramfejlesztő berendezéseket, szakembereket és segélykonvojokat küld. Háborús helyzetben zajlik az evakuálás.
Az ENSZ nemrég közzétett másik jelentése szerint 22 arab ország közül 17 – köztük Líbia – súlyos vízhiánnyal küzd, és félő, hogy 2040-re 16 arab államban hatalmas problémát fog okozni a szárazság.
Kutatók szerint egy ilyen súlyos, az egész világot érintő kihívást rendre egy másik követ. Olyan ez, mint amikor nagy földrengés után számos utórengés rázza meg az adott területet.
Idén világszerte csaknem 750 millióan nem jutnak tiszta vízhez, 2,5 milliárd ember nem részesül közegészségügyi ellátásban, 1 milliárdan pedig vécére sem tudnak menni szennyvízcsatorna hiányában. Ezek a problémák az 5 éven aluli gyermekek halálozásának legfőbb okai. Az UNICEF folytatja harcot ez ellen.