Tour de France: Tadej Pogacar megvédte a címét

Végső győzelme szinte már egy hét után borítékolható volt.

A szlovén Tadej Pogacar nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körversenyt. Az UAE Team Emirates 22 éves versenyzője 2020 után ismét győzni tudott, ráadásul végső győzelme szinte már egy hét után borítékolható volt, végül 5 perc 20 másodpercet vert a másodikra.



Pogacar immáron minden idők legfiatalabb kétszeres Tour-győztese, s a sárga mellett övé lett a legjobb 26 éven alulinak járó fehér, valamint a legjobb hegyi pontot gyűjtő pöttyös trikó is.

A verseny előtt a szintén szlovén Primoz Roglic számított a legnagyobb kihívójának, a Jumbo-Visma 31 éves kerekese azonban a nyolcadik szakasz után sérülés miatt feladta a versenyt. A holland csapat ennek ellenére is elégedett lehet, ugyanis Roglic egyik segítője, a dán Jonas Vingegaard zárta másodikként a rangos viadalt. A harmadik a 2019-es Giro d’Italia-győztes, ecuadori Richard Carapaz lett 7 perc 2 másodperc hátránnyal. Ami az utolsó két szakaszt illeti, a szombati időfutamot a szintén jumbós Wout van Aert nyerte. A rendkívül sokoldalú belga versenyző aztán a vasárnapi párizsi befutót is behúzta, így összesen három etapot nyert az idei Touron, hiszen a dupla ventoux-s hegyi szakaszon is elsőként ért célba. Van Aart vasárnapi sikerével megakadályozta a rekorddöntést jelentő 35. szakaszsiker elérésében Mark Cavendish-t, akinek így is behúzott négy etapot és övé lett a zöld trikó is. A 2011-es világbajnok, 36 esztendős brit sprinter jelenleg ugyancsak 34. etapsikerrel rendelkezik, mint a korábbi csúcstartó, a legendás Eddy Merckx.