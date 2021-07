Mindent tagad a kémszoftvert gyártó izraeli cég

Pár szóban lerázta a lehallgatási botrányra vonatkozó kérdést a miniszter.

Novák Katalin első körben méltatlankodott egy sort azon, hogy miért nála érdeklődnek erről. "Nem egészen értem, hogy függ össze ez a családügyi miniszterségemmel" - fogalmazott. A visszakérdezésre megismételte az első mondatot, miszerint sajtóhírekkel nem foglalkozik. A kormány első reakciójában hárította azt a számára nagyon kínos ügyet, amelyről a Népszava is beszámolt tegnap . Eszerint több újságíró telefonját is egy izraeli kémprogrammal figyeltette meg a magyar kormány. Az ügy felettébb kellemetlen mivoltát az is mutatja, hogy a nemzetközi sajtó több helyen vezető anyagban foglalkozik az üggyel, de a Fidesz által kézivezérelt állami média és pártsajtó egyelőre hallgat. A szoftvert gyártó cég mindenesetre tagad és perrel fenyegetőzik. FRISSÍTÉS 12:23 - Időközben a Pesti Srácok oldalán megjelent az első értelmezés a megjelent információkkal kapcsolatban.