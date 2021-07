Szijjártó az újságírók megfigyeléséről: nincs tudomásunk ilyen típusú adatgyűjtésről

A külgazdasági és külügyminiszter minden lehallgatással kapcsolatos felvetést hárított és kicsit csuklóztatta is az őt kérdező riportereket.

- jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter egy V4-es sajtótájékoztatón. A lehallgatási botrány kapcsán feltett újságírói kérdésre elmondta, hétfő reggel megkérdezte az ügyben az általa felügyelt egyetlen titkosszolgálat vezetőjét, az Információs Hivatal (IH) főigazgatóját, aki azt a választ adta, hogy semmifajta együttműködést nem folytattak sem az izraeli, sem más titkosszolgálatokkal, a szóban forgó technikai eszközt - vagyis a kémprogramot - pedig nem használja az IH és arra vonatkozóan semmiféle megállapodást nem kötött. Ezt követően Szijjártó arról beszélt, hogy Magyarországon megvan annak a módja, hogyan lehet a titkosszolgálatokat ellenőrizni, ez pedig a nemzetbiztonsági bizottság ülése, ahová az IH vezetője elmegy majd, és elmondja ugyanazt a választ, amit most ő ismertetett. Szijjártó Péter egyúttal jelezte, megkérte az IH főigazgatóját, hogy tekintse át, milyen titkosszolgálati érdekek állhatnak ezen információk mögött és ha valóban megtörtént a megfigyelés, akkor derítse ki, kinek az utasítására történt. A miniszter hangoztatta: a jogszabályok pontosan rendelkeznek arról, mely szervek milyen tevékenységet folytathatnak, és azon kívül nem végezhetnek feladatot.



- nyomatékosította Szijjártó, aki válaszának elején egyébként odaszúrt az őt kérdező Telex újságírójának is, aki arra volt kíváncsi, van-e mód külön interjút készíteni a miniszterrel. Ezzel kapcsolatban a tárcavezető kijelentette, ő nem híve az ilyen típusú "kergetőzésnek", mivel fel lehet tenni a sajtótájékoztatókon az ilyen típusú kérdéseket, amire a legjobb tudomása szerint válaszol. "Szerintem ez a civilizált módja a párbeszédnek, amire a jövőben is lehetőséget fogok biztosítani" - fogalmazott, majd hozzátette: nem azért nem akar külön interjút adni a Telex stábjának, mert valamit titkolni akar, csak a sajtótájékoztatón mindent elmond, amit tud. Mint arról lapunk is beszámolt, a magyar kormány is vásárolt az izraeli kémszoftverből, amelynek nyomait világszerte, többek között magyar újságírók telefonján is felfedeztek. A kormány részéről Novák Katalin pár szóban azt mondta , sajtóhírekkel nem foglalkozik, míg a fideszes sajtó szerint konteóról van szó. A szoftvert gyártó cég mindent tagad és perrel fenyeget. Mindeközben a nemzetbiztonsági bizottság ellenzéki tagjai a testület rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezték.