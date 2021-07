Legyen kötelező a dolgozóknak az oltás - Parragh László a cégek kezébe adná a döntést

Bár tegnap a nemzetközi olajtőzsdék zuhanásba kezdtek, nálunk szerdától még tovább nő a rekord-környéki benzintarifa. Az ok a forintgyengülés.

Tegnap, miután vasárnap a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete és partnerei (OPEC+) megállapodtak eddig visszafogott kitermelésük fokozatos felszabadításáról, mondhatni zuhanásba kezdtek a nemzetközi olajárak. Az Európában irányadónak számító, Brent típusú nyersolaj hordónkénti átlagára a nap folyamán 73 dollárról lapzártánkra 69 dollárig bucskázott. A kurzus - voltaképp a tavalyi mélypontok óta tartó, szinte töretlen emelkedés után - a hó elején 78, a múlt héten pedig 77 dollár felett is járt. Ehhez képest nálunk még mindig drágul az üzemanyag. Holnaptól újból, ezúttal 2 forinttal nő a benzin ára - írja a Holtankoljak.hu, amely így 453 forintos átlagárra számít. A portál számításai szerint így épp elértük a történelmi, 2012 tavaszi átlagárszintet. A gázolajár ezúttal nem emelkedik, amelynek átlaga így 447 forint marad. Az olajpiaci események hátterében minden bizonnyal az olajkartell vasárnapi online tanácskozásának döntése áll. Eszerint augusztustól havonként további napi 400 ezer hordóval növelik kitermelésüket, egészen a jelenlegi szintet napi 5,8 millió hordóval meghaladó, mintegy napi 33 millió hordós , teljes gőzig. A világpiac egyébként naponta körülbelül százmillió hordó olajat igényel. (Az OPEC és a vele együttműködő államok - így különösen Oroszország - tavaly májustól a koronavírus árcsökkentő hatásának fékezésére még 9,7 millió hordós termelésvisszafogásról döntöttek.) Az Egyesült Arab Emírségek és további négy állam kitermelési kvótájának emelésével elsimulni látszik az olajmonarchia és a kartellt gyakorlatilag vezető Szaúd-Arábia már-már szakítással fenyegető ellentéte is. Egyszersmind életben marad 2016 decemberi, a világpiaci változásokra való gyors, közös fellépésüket megalapozó szerződésük is. Így a történésekre is gyorsan reagálhatnak. Sokan félnek a Covid delta-változata miatt az amúgy lendületes világgazdasági keresletemelkedés megtorpanásától. Szakértők szerint az OPEC+-nak nem kedvezőtlen a 60-80 dollár közötti olajár, hisz ez még nem ébreszti fel a kissé drágábban felszínre hozható palaolaj ármutyikról hallani sem akaró, főképp Egyesült Államokbéli kitermelőit. Az olajárcsökkenés ellenére holnap még áremelkedésre ébred az autósok közössége, a benzin ára ezúttal 2 forinttal nő. A 2012-es rekordárat közelítő drágulás oka nem lehet más, mint a forintgyengülés. Az elmúlt hónapok erősödése után tegnap ismét padlót fogott a hazai deviza. Az - üzemanyagár szempontjából sarkalatos - dollár árfolyama 306 forintra erősödött. Az, hogy pontosan mikor dől meg az üzemanyagárcsúcs, a különböző nyilvántartások szórása miatt nehezen állapítható meg pontosan. A hazai üzemanyag-ellátás java részét biztosító Mol 16 éve nem közöl és nem is tart nyilván "központi" kiskereskedelmi árat. A finomítóból, nagyjából egységes nagykereskedelmi áron értékesített benzint és gázolajat az összes - akár molos - töltőállomás annyiért adja, amennyiért tudja. Így azóta csak valamiféle "ajánlott kiskereskedelmi", illetve átlagár becsülhető. Lapunk egy 2005 január 1. óta vezetett gyűjtéssel rendelkezik. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal - korábbi nevén Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal - az útelszámolások miatt 1991 óta havi, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) pedig 2012 óta heti átlagárat közöl. Bár a Mol 2013 óta heti akár kétszer is módosít nagykereskedelmi árain (ami értelemszerűen kihat a kúttarifákra), a közműhatósági, tehát hivatalosnak tekinthető adatbázis viszonylag megbízhatóan utal a tényleges árcsúcsokra. Annál is inkább, mert legutóbb pont 2012 elején tetőztek az üzemanyagárak. A MEKH-adatbázis szerint a benzin literjéért eddig a 2012 április 23-ával kezdődő héten kértek átlagosan a legtöbbet, 454 forint 70 fillért. Ugyane adatsor tanúsága szerint ettől ma még messze állunk. A múlt hétre ugyanis a hatóság 447 forint 41 filléres átlagot hirdetett. A rekordot akkor se érjük el, ha ehhez hozzáadjuk a 2 forintos nagy- (vagyis kis-) kereskedelemi áremelést. Ugyane adatbázis szerint a gázolajért eddig a 2012. január 23-ával kezdődő héten kellett a legtöbbet, 451 forint 80 fillért fizetni. A termékért ugyane szerint a múlt héten átlagosan 445 forint 95 fillért kértek. Tehát még itt is vagy 5 forint hibádzik a rekorddöntéshez. Tovább bonyolódik a kép, ha figyelembe vesszük az Eurostat, az Autóklub, vagy épp a Cargopedia több-kevesebb következetességgel naponta, hetente vagy ritkábban frissített nemzetközi árösszehasonlító oldalainak hazai átlagárait is. Utóbbi adatbázis ugyanis már tegnap 456 forint 77 filléres hazai benzin- és 454 forint 94 filléres gázolajárátlagról tudósított. Ez alapján tehát már nemhogy a benzin-, de a gázolajárcsúcs is megdőlt. Saját - ezeket is figyelembe vevő - adatbázisunk egyébként 455 forintra teszi a benzinár 2012 április 23-i átlagát, ami azonban 456 forinttal már a múlt héten megdőlt . Ezt a további 2 forintos drágulás már csak tetézi. Bár a 2012 január 18-24 közötti, 453 forint 50 filléres gázolajárrekord eszerint sem dőlt meg, 451 forinttal igen közel állunk hozzá.