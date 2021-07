Varga Judit nem tud újat mondani, szerinte az LMBTQ-lobbi áll a legújabb brüsszeli jelentés mögött

A főpolgármester szerint a kabinet több beruházása is csúszik, ezért nehéz közlekedni a fővárosban.

"Most, hogy kiderült, hogy két elfuserált kormányzati beruházás, az M0-ás déli Duna-híd és a H7-es csepeli HÉV soha véget nem érő felújításához hasonlóan a Nyugati pályaudvar felújítása is tovább csúszik, ezzel tovább nehezítve a Budapesten közlekedők életét, jó lenne egy kis szerénység a Fidesz politikusaitól"

- írta kedd délután közösségi oldalán a városvezető. Karácsony Gergely szerint az M0-ás déli Duna-hídjának javítása 2020-ra egyszer már elkészült, azóta mégis több alkalommal újra le kellett zárni az átkelőt, korlátozások vannak érvényben most is, ami hatalmas terhet jelent a városnak. Emiatt sokszor 10-15 kilométeres torlódások alakulnak ki, ami miatt rengetegen választják az elkerülő helyett a belvárosi úthálózatot. Megjegyezte, a csepeli HÉV átadása is is fél évet csúszik az atlétikai stadion átadása miatt. A politikus úgy véli, a kényszerű átszállás és a pótlóbuszozás miatt nem tartja meglepőnek, hogy a csepeliek inkább az autót választják. És most úgy látszik, ehhez a sorhoz csatlakozik a Nyugati pályaudvar felújítása is - tette hozzá. "Miközben a Fidesz azért támad minket, amiért az általuk közel egy évtizeden át halogatott beruházásokat mi végre megcsináljuk, ők nem képesek akár csak egy beruházást is időben, a tervek szerint befejezni és átadni. Miközben ha rajtuk múlna, éveken át rohadna tovább a Lánchíd, pusztulna tovább a Blaha Lujza tér és a pesti alsó rakpart, mi végre eltakarítjuk a Fidesz itt hagyott mocskát és rendet teszünk a városban" - fogalmazott Karácsony Gergely.