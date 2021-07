"A dokumentum tele van abszurd és valótlan állításokkal, amiket a Soros-szervezetek diktáltak le Brüsszelnek"

A tárcavezető az unalomig ismételt kormányzati gondolatmenettel reagált a magyar kormánnyal szemben kritikus uniós dokumentumra.

- írta kedd délutáni Facebook-posztjában az igazságügyi miniszter. Varga Judit azt követően nyilvánult meg, hogy kedden közzétették azt a brüsszeli jelentést, amely a 27 tagállam teljesítményét értékeli. Mint lapunk is beszámolt róla , ebben azt írják, továbbra is fennállnak a kliensrendszer, a kivételezés és a nepotizmus kockázatai. Aggályokat kelt a vállalkozások és a politikai szereplők közötti szoros kapcsolatrendszer csakúgy, mint a vagyon- és érdekeltségi nyilatkozatok elégtelen felügyelete. A tárcavezető szerint az a baja Brüsszelnek, hogy a magyar kormány nem enged LMBTQ-aktivistákat és semmilyen szexuális propagandát a magyar iskolákba és az óvodákba. Ismét a magyar demokráciát féltik, miközben a legalapvetőbb jogokat biztosítjuk és védjük nemcsak az Alaptörvény, hanem az EU Alapjogi Chartája szerint is. A Bizottság alig egy éven belül másodszor ad ki jelentést a jogállamiság helyzetéről az Európai Unió tagállamaiban - tette hozzá. A politikus kitért arra is: a tavalyi őszi beszámoló is bizonyította, hogy politikailag motivált kiindulópontok, előítéletek mentén és ingatag módszertani alapokon állva nem lehet objektív, összehasonlítható elemzést készíteni komplex jogintézményekről. Azt hangoztatta, hogy "az egy tőről fakadó, hazánkkal szemben negatívan elfogult NGO-k kritikáit visszhangozzák. Brüsszel egyértelmű kettős mércét alkalmaz Magyarországgal szemben!" Megjegyezte: a ma kiadott jogállamisági dokumentum is ugyan annak a hadjáratnak a része, amelyben a jogállamiság nem elv, hanem egy zsarolóeszköz.