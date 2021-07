Feléleszti a múltat Oroszország

Több országban politikai feszültséget is keltett, hogy a Pekingtől vásárolt vakcinák nem bizonyultak kellőképpen hatékonynak.

Kína a koronavírus elleni vakcina legnagyobb exportőre. Peking csak az év első hat hónapjában már 500 millió dózist szállított a világ egyes országaiba. Kezdetben ingyen szállított bizonyos országoknak. Úgy látszott, a vakcinadiplomácia sikeres, s még jobban a saját érdekszférájába tudja vonni ezen államokat. Elsősorban ázsiai és latin-amerikai országokról van szó. Csakhogy a kínai nyomulás most politikai szempontból is visszaüt. A Sinovac oltóanyagát használó Chilében sok olyan személy ismét megfertőződött, aki már két dózist kapott a kínai vakcinából. A dél-amerikai térség oltóbajnokának tartott államában több tanulmány is megerősítette, hogy a Sinovac összehasonlíthatatlanul gyengébben teljesít a koronavírus ellen, mint a Pfizer/BioNTech mRNS alapú vakcinája. A kínai oltóanyag mindössze 66 százalékban segített a Covid megelőzésében a teljesen beoltott felnőttek körében, szemben a Pfizer/BioNTech 93 százalékos hatékonyságával. Az emberek dühösek a kormányra, hogy jelentős mennyiséget vásárolt Pekingtől és elvesztették bizalmukat a Sinovacban, a túlnyomó többség már csak Pfizert hajlandó beadatni magának, ebből azonban keveset rendeltek. A kínai vakcinákra építő ázsiai országokban is hasonló a helyzet. Egyre több ottani kormány kénytelen változtatni eddigi stratégiáján, és a kínai vakcinákat nyugatiakra cseréli. Igaz, a hivatalos indoklásban - Thaiföldtől Indonézián át és Malajziáig – ódzkodnak attól, hogy ezt a stratégiaváltást a kínai vakcinák csekélyebb hatékonyságával indokolják. A thaiföldi hatóságok is bejelentették, a két adag Sinovac helyett azok, akik elsőre Sinovacot kaptak, második, emlékeztető oltásként az AstraZeneca oltóanyagát kapják meg. A megbetegedések száma négy napja emelkedik az országban kedden 11.784, szerdán pedig már 13 ezer fertőzést regisztráltak, és alig 5 százalékuk kapta meg mindkét adagot. Sokan a kormányt teszik felelőssé a válság rossz kezeléséért. Mind többen követelik Prajut Csan-ocsa miniszterelnök lemondását. A helyi média közlése szerint sokan utasítják el, hogy a kínai vakcinával oltsák be őket. Egyúttal azt követelik, az ország importáljon többet Pfizer és a Moderna vakcinájából. Egy thaiföldi tanulmány kimutatta, a Sinovac-kal beoltott emberekben termelődő antitestek 40 naponként megfeleződtek. A delta variáns által különösen erőteljesen sújtott Indonézia, mint az olasz La Repubblica emlékeztet rá, szombaton világrekordot döntött a napi fertőzések számát illetően: 24 óra alatt 54.000 megbetegedés történt, hétfőn 1338, kedden további 1280 halálesetet regisztráltak., Az ország ezért sietve azt közölte, az emlékeztető oltás nem Sinovac, hanem Moderna lesz. A döntést azután hozták meg, hogy egészségügyi dolgozók százai betegedtek meg azok közül, akiket Sinovac-kal oltottak. Harmincan ráadásul életüket vesztették. A kórházakat a teljes összeomlás fenyegeti, nincs elég oxigén. Az oltási kampány amúgy is ónos lassúsággal halad, a lakosság mindössze 5,5 százalékát immunizálták. Egy, a Nature szaklapban megjelent tanulmány szerint az inaktivált vírusokat tartalmazó vakcinák – mint a kínai oltóanyagok – 20 százalékkal kisebb védelmet nyújthatnak a delta variáns ellen. Malajzia, amely már kifogyott a Sinovac-készletekből, szintén úgy döntött, átáll a Pfizerre. S ugyanilyen döntést hozott Fülöp-szigetek is, amelynek diktátora, Rodrigo Dutertre kínosan ügyel arra, hogy jó viszonyban legyen Kínával. Ami azonban a kínai vakcina teljes kudarcát jelzi: már maga Peking is azon gondolkodik, hogy külföldi vakcinát importál. Egy szakértői testület a napokban zöld utat adott a Pfizer/BioNTech mRNS-technológiával készült oltóanyagának, amelynek előállításával a sanghaji székhelyű Fosun Pharma-BioNTech vegyesvállalatot bíznak meg. Emlékeztető oltásként használják majd azok számára, akik már megkapták a kínai vakcina első két adagját. Peking egyébként az elmúlt hónapokban fokozta oltási kampányát: közel 1,45 milliárd adagot adtak be. Az év végére a cél a lakosság 70 százalékának beoltása.