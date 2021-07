„Semmi szükség erre a népszavazásra”

Budapest főpolgármestere újabb öt kérdéssel toldotta meg Orbán Viktor reggel bejelentett „gyermekvédelmi” népszavazási kérdőívét. Hogy legalább legyen valami értelme.

Beváltotta Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármesterrel közösen tett ígéretét Karácsony Gergely, miszerint az első adandó alkalommal élnek a népszavazás kezdeményezés lehetőségével. Ma délelőtt jelent meg a Magyar Közlönyben az a - azóta hatályba is lépett - kormányrendelet-módosítás, miszerint a járvány miatti veszélyhelyzet megszűnése előtt is lehet országos népszavazást kezdeményezni. A kormány azért hozta előre az időpontot, hogy Orbán Viktor miniszterelnök bejelenthesse öt kérdésből álló gyermekvédelmi népszavazásról szóló kezdeményezését, mondván „Brüsszel az elmúlt hetekben egyértelműen megtámadta Magyarországot a gyermekvédelmi törvény miatt”. A lehetőséget kihasználva Karácsony Gergely már kora délután benyújtotta saját népszavazási kezdeményezését a Nemzeti Választási Irodához. Ebben azonban a kormányfő monokróm tematikája helyett öt különböző ügyben kérné ki a választók véleményét. A miniszterelnök-jelölt számít rá, hogy a 10 kérdés egyetlen szavazó lapra kerül, de szerinte így legalább lesz értelme annyi pénzt elkölteni a népszavazásra, ellentétben azzal, ha csak a miniszterelnöki kérdések okán szerveznék meg, hiszen azokat – ahogy Karácsony fogalmazott – jelenleg is törvény szabályozza. „Több olyan ügy gyúlt össze az elmúlt időszakban, amelyek azért kiáltanak, hogy ezt az eszköz, a népszavazást használjuk. Éppen ezért ma hivatalosan öt kérdésben kezdeményeztem országos népszavazást az MSZP, az LMP és a Párbeszéd politikusaival közösen” – jelentette be a Nemzeti Választási Iroda épülete előtt Karácsony Gergely. Mint mondta ezekkel a kérdésekkel nem várhatnak jövő év áprilisáig, az Orbán-kormány leváltásáig. A kabinet ugyanis már csomagol és elkezdett olyan döntéseket hozni, amelyekkel felélik Magyarország jövőjét. Az első a Fudan ügye, amelynek lényege, hogy a magyar diákok érdekeit semmilyen módon nem szolgáló kínai magánegyetem helyett az eredeti tervek szerint egy diákváros épüljön Ferencvárosban. Azért fontos ez, mert a parlament már elfogadott két jogszabályt ezzel kapcsolatban. Ezek ugyan még nem teszi visszafordíthatatlanná a folyamatot, de fontos jelezni, hogy magyar adófizetők pénzéből semmiképpen nem épülhet olyan külföldi elitegyetem, amely kiszorítja a tehetséges diákoknak épülő kollégiumokat. A főpolgármester szerint ez nem Budapest ügye, sőt sokkal inkább a vidékieké. Helyi népszavazás helyett, így jobb országossá szélesíteni a véleménynyilvánítást. A másik Karácsony által jövőmentőként meghatározott kérdés annak az autópálya koncessziós közbeszerzésnek a visszavonását kezdeményezi, amely 35 évre odaadná a magyar emberek pénzét a „tudjuk kiknek”. A cél az, hogy a Fidesz oligarcháknak ne kelljen másokkal versenyezniük, ha autópályák és gyorsforgalmi utak építésekor vagy felújításakor. Karácsony azt üzeni minden gazdasági szereplőnek, hogy a következő Karácsony-kormány egy fillért sem fog fizetni azoknak a cégeknek, amelyek ezen a tenderen diadalmaskodnak. „Magyarország jövőjét alapvetően befolyásolja, hogy milyen gyorsan jutnak hozzá az uniós helyreállítási alap forrásaihoz. Sok ország már sikeresen lezárta az erről szóló tárgyalásokat. Brüsszel tegnap világossá tette : addig nem lesz megegyezés, addig Magyarország nem juthat hozzá a forrásokhoz, amíg nem kapnak antikorrupciós garanciákat. Ezért fontos lenne, hogy mi is csatlakozzunk az Európai Ügyészséghez, ez biztosíthatná az unió által megkövetelt átláthatóságot” – folytatta Karácsony Gergely. A negyedik kérdés szintén nem várhat szerinte. A fővárosi önkormányzat ma hozta nyilvánosságra az antitest-szűrés újabb eredményét , amelyből kiderült, hogy a 60 év feletti, kínai Sinopharm vakcinával oltott budapestiek csaknem negyede nem védett a koronavírus ellen. A kormánynak nem csupán engedélyeznie kellene azt, hogy ezek az emberek újabb védőoltást kaphassanak, hanem általános és ingyenes szűrővizsgálatot kellene indítania – tette hozzá a miniszterelenök-jelölt. S végül az álláskeresési járadék folyósításának meghosszabbítására vonatkozó javaslatara kérdeznének rá. Magyarország álláskeresési támogatási rendszere a legszűkmarkúbb. Ez normál időkben is elfogadhatatlan, de a járvány után kialakult gazdasági válság alatt különösen az. Az Európai Unió kifejezetten felszólította az Orbán-kormányt ennek bővítésére, ehhez a helyreállítási alapból forrást is biztosítanának – zárta a kérdések ismertetését az ellenzéki politikus. Ezzel az öt kérdéssel mentenék meg Magyarország jövőjét az Orbán-kormánytól. Karácsony Gergely szánalmasnak tartja Orbán Viktor ma reggel bejelentett „gyermekvédelmi” népszavazási kezdeményezését. Egy alkotmányozó többségű, rengeteg uniós támogatást elnyerő, a közigazgatás és a gazdasági élet legkülönfélébb pozícióit elfoglaló kormány nem tud mást kitalálni egy sorsdöntő választás előtt, mint ezt? Elszámolás helyett hazug és mondvacsinált kérdésekkel próbálja tematizálni újra a politikai közbeszédet? Az Orbán-kormány már gonosz se tud lenni – sajnálkozott Karácsony, bár azt nem tagadja el a kabinettől, hogy a kérdések a gonoszság szándékával születtek, de úgy tűnik, már ahhoz se értenek. Mint mondja: ezek a kérdések valójában egy jogilag teljesen rendezett helyzetre - s itt most nem a legutóbb elfogadott homofób törvény értendő - kérdeznek rá, teljesen feleslegesen. Ezekre a kérdésekre minden józanul gondolkodó ember nemet fog mondani, senkit nem véd – vélekedik a főpolgármester. Karácsony szerint az általa feltett kérdések a valóban releváns kérdések ma, az Orbán által javasoltak csak szánalmas terelési kísérletek. Bár azokra semmi szükség, de ismerve a magyar jogállami működését, az ellenzék arra készül, hogy ez a népszavazás meg lesz tartva. De ha már elpazarolnak rá egy csomó pénzt, akkor legalább a szavazólapon legyen rajta az általuk fontosnak tartott öt kérdés is. Ha ez így lesz, akkor Karácsony arra buzdít mindenkit, hogy menjen el és mondjon nemet az Orbán-kormány országrontó törekvéseire. Ebben az esetben az ellenzék kérdései adnak majd értelmet a népszavazásnak. Karácsony bízik benne, hogy a lehető legkorábbi időpontban megtartható lesz a népszavazás, hiszen ezzel csökkenthető lenne a kormányzati károkozás. Azt is hozzátette: ha Orbán Viktor nem úgy ébred, hogy népszavazást kezdeményez, akkor is itt állna és élne az ismét megnyíló törvényi lehetőséggel. A Népszava azon kérdésére, hogy nem lett volna-e hatásosabb, ha egyetlen kérdésre fókuszálnak, a miniszterelnök jelölt azt válaszolta, a választópolgárok érteni fogják, hogy mind az öt ügy egyaránt fontos az ország jövője szempontjából.