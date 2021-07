Orbán Viktor: Gyermekvédelmi népszavazást kezdeményez a kormány (videó)

Ismét Brüsszel a célpont és a homofób törvény mentegetése a referendum kiírásával.

Brüsszel egyértelműen megtámadta Magyarországot a „gyermekvédelmi törvény” miatt, ezért öt kérdésben népszavazást kezdeményez a kormány – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-videójában. Ezek a kérdések arra irányulnak, hogy a kiskorú gyermekeknek tartsanak-e szexuális foglalkozásokat az óvodákban, iskolákban, nemi átalakító kezdeményezéseket népszerűsíthessenek-e, a fejlődésüket befolyásoló ilyen médiatartalmakat mutassanak-e be nekik. Orbán hozzátette: a magyar törvények nem engedik a szexuális propagandát az óvodákban és az iskolákban, a televíziókban és a reklámokban. Szerinte Brüsszel most ezért követeli az oktatási törvény és a gyermekvédelmi törvény módosítását.