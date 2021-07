Meghalt Kántor Péter

Az eseménysorozat keretében öt helyszínen több mint húsz programot rendeznek.

Tavaly a járvány miatt elmaradt, de idén augusztus 22. és 30. között megtartják a 23. Zsidó Kulturális Fesztivált. Az eseménysorozat keretében öt helyszínen több mint húsz programot rendeznek. A fesztivál jelmondata idén az „Éljük át újra!” lett. A sorozat egyik kiemelt helyszíne ez évben is a Dohány utcai zsinagóga. Augusztus 22-én, a nyitókoncerten az odesszai és a budapesti klezmer találkozik: az Ukrajnából érkező Kommuna Lux klezmer együttes erre az estére a Budapest Klezmer Banddel egészül ki. A szerb Boban Marković Orkestar és Palya Bea vérbeli balkán temperamentummal telíti meg a teret. A „Somewhere Over The Rainbow” című koncerten Berki Tamás, Falusi Mariann, Illényi Katica, Csonka András és a Don Lázi Swingtet előadásában olyan ismert dalok csendülnek fel, amelyeket zsidó zeneszerzők, dalszövegírók, előadók tettek híressé, az archaikus daloktól, a jazz műfaján keresztül, egészen a tánczenéig terjedő időszakig. Augusztus 25-én Miklósa Erika lép fel a zsinagógában, a Virtuózok kíséretében. A koncerten Lugosi Ali klarinéton, Szüts Apor zongorán, Bácsy-Schwartz Zoltán hegedűn és Bánkövi Bence csellón kíséri a művésznőt, de Káel Norbert zongoraművész is fellép egy szóló produkcióval. A fesztivál zárónapján Födő Sándor Kaddis című művének ősbemutatójára kerül sor, az est szólistája Bíró Eszter, aki egyben a mű létrehozásának megálmodója is. A fesztivál új helyszíneként mutatkozik be az újonnan felújított és átadott Rumbach utcai zsinagóga. Malek Andrea és Jáger Bandi a Yentl című film leghíresebb slágereiből válogat. Kányádi Sándor „Erdélyi jiddis népdalok” című műfordításkötetének darabjai Gryllus Dániel, Gryllus Vilmos és Szalóki Ági előadásban szólalnak meg. Az élet értelme - Egypercesek száz percben, azaz Örkény István novelláiból olvas fel Mácsai Pál és cimbalmozik Lukács Miklós. Korcsolán Orsolya hegedűművész és az Anima Musicae Kamarazenekar a Piazzolla 100 című hangversenyen Tel Aviv és Buenos Aires között húz képzeletbeli egyenest, mely vonal mentén repítik el a közönséget ismert és ismeretlen világokba, vágyódással és örömmel teli pillanatokba. A Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény kertjében nyáriesti kertmozival, a Bálint Házban könyvbemutatókkal, beszélgetésekkel várják a közönséget, augusztus 22-én Ráday Mihály és Perczel Anna emléksétákra invitálnak mindenkit.