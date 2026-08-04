Az 58-szoros magyar válogatott labdarúgó Gulácsi Péter kedden bemutatkozott új csapatánál, a Villarrealnál. A 36 éves hálóőrt korábban már többször leírták, ám nem törték meg a nehéz helyzetek, a karrierjében Spanyolországban teheti fel a pontot az i-re.
Érik az angol házidöntő a BL-ben: a Manchester City után a Liverpool is előnyt szerzett a visszavágóra, ráadásul úgy, hogy a Villarrealnak nem sok esélye volt.
Pozitív koronavírustesztek miatt az Európa-ligában címvédő spanyol Villarreal labdarúgócsapata lemondta az új Bozsik Aréna szombati avatómérkőzését a Budapest Honvéd ellen. Update: a B csapat érkezik.
Miután az FC Barcelona a spanyol bajnokság 17. fordulójában csak 1-1-es döntetlent ért el a Villarreal otthonában, már öt pontra nőtt a Real Madrid és a katalán együttes közötti különbség úgy, hogy a királyi gárda egy mérkőzéssel kevesebbet játszott.
Spanyol házi döntőt rendezhetnek a labdarúgó Európa-ligában, ugyanis mindkét hispán csapat kedvező helyzetből várja a kontinens második számú kupasorozatának elődöntőjének visszavágóját.
A kisebbik európai kupasorozat, az Európa-liga is az elődöntős szakaszhoz érkezett. Az egyik ágon a kétszeres címvédő Sevilla látogat az Sahtar Donyeck otthonába.
A világ futballrajongó fele ismét hálás lehet a Barcelonának. Megszokhattuk már, hogy a katalán sztárcsapat régen tapasztalt magasságba helyezte a sportágat, s hétről-hétre, hónapról-hónapra szemkápráztató teljesítménnyel rukkolt elő, nézők százmillióit szórakoztatva.