A medvékből is politikai ügy lett Erdélyben

A székelyföldi, de hovatovább a teljes erdélyi közvéleményt a vadállatok támadásai foglalkoztatják. Hihetetlen, de ez is megosztja az embereket.

Több száz ártatlan medve azonnali leöléséhez vezet a Bukarestben múlt szerdán elfogadott sürgősségi kormányrendelet - legalábbis az Agent Green környezetvédelmi civil szervezet értelmezése szerint. A liechtensteini herceg trófeavadászata, az Arthur nevű óriási barnamedve kilövése elleni tiltakozással elhíresült román környezetvédő szervezet álláspontját minden más zöld szervezet is osztja. A székelyföldi és nem székelyföldi, de a medvetámadások és medvekárok által egyre szélesebb körben érintett lakosság annál kevésbé, ők határozottan üdvözlik az RMDSZ-es Táncos Barna által vezetett környezetvédelmi tárca által kidolgozott, az emberéletet veszélyeztető medvék eltávolítását szabályozó sürgősségi kormányrendeletet. Ennek lényege az, hogy azonnal "eltávolítható" minden olyan nagyvad, amely a településeken veszélyezteti a lakosságot. A végrehajtást decentralizálják, minden önkormányzatban megalakul az azonnali sürgősségi beavatkozó csoport, amelyet a polgármester vagy az alpolgármester vezet. A szakvélemények alapján ők döntenek az intézkedésről, amely lehet elhajtás, altatás és áthelyezés, valamint eutanázia vagy kilövés. Az azonnali beavatkozó csoport a településvezető mellett a helyi csendőrség és a vadásztársaság vagy vadászegyesület tagjaiból, technikai szakszemélyzetből valamint egy állatorvosból áll. A rendelet leginkább kifogásolt pontja, hogy a szakemberek helyett a polgármesterek, azaz politikusok dönthetnek, márpedig ők választóik kegyeit lesve vélhetően több esetben lesznek majd a problémás medvék kilövetése mellett, mint az feltétlenül indokolt lenne. Bár a sürgősségi kormányrendelet azonnal hatályba is lépett, még egyáltalán nem biztos, hogy hosszabb távon is így marad. A korábban kormányzó szociáldemokrata párt, a PSD azonnal jelezte, hogy arra szólítják fel a nép ügyvédjét, támadja meg az alkotmánybíróságon a rendeletet. A koronavírus járvány miatti politikai csatározások helyét hovatovább a medvekérdés veszi át – legalábbis átmenetileg. A Románia egyik szimbólumának sorsáért látványosan aggódó szociáldemokraták harcias hangnemet ütöttek meg közleményükben: „Ti vagytok a probléma, nem a medvék! A Cîțu-kormány által elfogadott aljas sürgősségi kormányrendelet a medvéket - Románia jelképét - kiszolgáltatja a trófeavadászok kegyetlen fegyvereinek! Arthur meggyilkolása csak a kezdet volt! A barnamedvék megtizedelését most már a kormány is törvénybe iktatta!” A közlemény ezt követően felsorolja, hogy mi mindent kellett volna tennie a kormánynak mielőtt utat nyit a veszélyes egyedek kilövése előtt. Vagyis mindazt, amit többszöri kormánypárként maguk is ugyanúgy elhanyagoltak, mint a rendszerváltás utáni Románia minden vezetése – megelőző intézkedéseket hozni annak érdekében, hogy a medvék ne jussanak be a településekre, ne veszélyeztessék az emberéletet és a gazdaságokat. A helyzet valóban ijesztő. Csak az elmúlt hétvégén két ember vesztette életét medvetámadás következtében, de egyre gyakoribbak az olyan esetek is, amikor életmentő műtétekre szorul valaki medvetámadás miatt. 15-20 éve még amolyan brassói és székelyföldi egzotikumnak, turistacsalogató látványosságnak számított a tömbházak bejáratánál szendvicsért kunyeráló vagy a kukákban ételt kereső maci, ma már olyan belső erdélyi megyékben jelenik meg utcákon, udvarokon, majorságokban, nyaralókban és nyitott ajtajú lakóházakban, mint Maros, Fehér vagy Kolozs. A hétvége egyik halálos áldozata is Maros megyei volt, pedig ott a mai döntéshozók nagyapái se nagyon találkozhattak élő medvével. A Cîțu-kormány rendelete e helyzet megoldására aligha lesz elég. Módszertani része kidolgozás alatt van, egyelőre azonban úgy tűnik, hogy az érintett lakosság jogos sürgetésére a kormányzat a legkönnyebbet lépte. A megelőzés, a tényleges orvoslás lehetősége és szükségszerűsége csak a politikai összecsapásokban merül fel - ha egyáltalán felmerül.