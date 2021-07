Földön és vízen is nagyot küzdöttek a magyarok

A harmadik fordulóban a cseh Slavia Praha lesz az FTC ellenfele.

A Ferencváros kettős győzelemmel jutott tovább a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének második fordulójából, miután az egy héttel ezelőtti, hazai első mérkőzésen elért 2-0-s sikert követően a párharc keddi, idegenbeli visszavágóján 3-1-re nyert a litván Zalgiris Vilnius ellen. Az előző idényben BL-főtáblás vendégeknél a marokkói Ryan Mmaee duplázott, és a szlovák Robert Mak is betalált. A magyar csapat ezzel biztosította, hogy ősszel valamelyik nemzetközi kupasorozat csoportkörében szerepel majd. A BL-selejtező harmadik fordulójában a cseh Slavia Praha lesz az FTC ellenfele, az első meccset a jövő héten játsszák a Groupama Arénában. Eredmény, 2. forduló, visszavágó: Zalgiris Vilnius (litván)-Ferencvárosi TC 1-3 (0-1) Vilnius, 2000 néző, v.: Erik Lambrechts (belga) gólszerzők: Diaw (93.), illetve R. Mmaee (44., 72.), Mak (94.) sárga lap: Diaw (27.), Onazi (32.), illetve Csontos (34.), Sigér (62.) Továbbjutott: a Ferencváros, kettős győzelemmel, 5-1-es összesítéssel. Zalgiris Vilnius: Gertmonas - Mikoliunas, Ljubisavljevic, Diaw, Bopesu - Onazi (Kis, 61.), Uzela, Verbickas - Kyeremeh (Jarusevicius, 87.), Sylvestr (Tadic, 61.), Vidémont Ferencváros: Dibusz - Csontos, S. Mmaee, Blazic (Vécsei, 76.), Wingo - Somalia (Sigér, 56.), Zachariassen, Haratin - Tokmac (Zubkov, 70.), Uzuni (Mak, 76.), R. Mmaee Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, a hazaiak többször is védekezésre kényszerítették a zöld-fehéreket. Három - jobbára veszélytelen - litván kapura lövést Dibusz Dénes sikeresen hárított. Az első félidő hajrájában az albán Myrto Uzuni passzát értékesítve Ryan Mmaee szerezte meg a vezetést a Ferencvárosnak. A második félidőből bő tíz perc telt el, amikor Somália rövid ápolás után kénytelen volt lejönni a pályáról, helyére Sigér Dávid állt be. Az egyre passzívabb litván gárda hálójába ismét Ryan Mmaee talált be a 72. percben. A mozgalmas hajrában a marokkói csatár és Oleksandr Zubkov is szerezhetett volna gólt, de nem jártak sikerrel, majd a hosszabbítás harmadik percében egy jobb oldali szögletet értékesítve Diaw szépített fejjel. A zöld-fehérek szinte azonnal válaszoltak: a szlovák Robert Mak a 94. percben talált be a Zalgiris kapujába, beállítva ezzel a végeredményt.