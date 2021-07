Orbán és Lázár titokban találkoztak a mezőhegyesi ménesbirtokon

A kormányfő feleségével együtt járta be a területet, de hogy pontosan miért mentek oda, azt nem tudni.

Ugyanezt erősítette meg egy másik helybéli is azzal a kiegészítéssel, hogy két terepjáró volt, ezek közül az egyik Lázár Land Roverje. Az ügy gyorsan a közbeszéd tárgya lett a dél-békési kisvárosban, a helyi képviselő-testület egyik tagja, Kovács István a közösségi oldalán is felháborodva írt erről a titokzatos találkozóról. Azt kifogásolta, hogy minderről nem értesítették őket. A lap az ügyről megkérdezte a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodát, Havasi Bertalant, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkárt és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivőt is. Napokkal később a kormányfő sajtóügyeiért felelős Havasi Bertalan válaszolt, de az újságírót Lázár Jánoshoz, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztoshoz irányította, aki viszont még nem reagált a megkeresésre, azonban a Magyar Narancs azért is szeretett volna kormányzati szereplőktől választ kapni, mert információik szerint Lévai Anikó és a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság 2019 novemberében kinevezett vezérigazgatója, Kovács Norbert rokonok. A Népszava is többször beszámolt már Lázár János funkcióhalmozásáról . Legutóbb azzal keltett figyelmet, hogy bírálta a kormány egészségügyi politikáját, majd kijelentette, hosszú távra tervez a politikában. Hétfőn a Magyar Tenisz Szövetség választotta négy évre elnökévé, azt a tisztséget egy éve tölti be.