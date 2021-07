Ők a Booker-díj esélyesei

Többek között Kazuo Ishiguro, Rachel Kusk és Richard Powers is a hosszú listán.

Közel százhatvan könyvből került ki 2021-ben az a tizenhárom kötet, amely szerepel az egyik legrangosabb irodalmi elismerés, az elmúlt évben az Egyesült Királyságban vagy Írországban angol nyelven megjelent műveket díjazó Booker-díj (The Booker Prize) hosszú listáján.



Az esélyesek között van a 2017-ben Nobel-díjjal és 1989-ben Booker-díjjal is elismert Kazuo Ishiguro legújabb regénye, a Klara és a Nap,

amely már magyarul is olvasható: az elismerő kritikákat kapott történet egy robotról szól, aki megpróbálja megérteni a változó világot és az emberi természetet. A listán találjuk a magyarul szintén idén megjelent Körvonal szerzője, Rachel Kusk Second Place című könyvét és a díjra korábban is jelölt, Pulitzer-díjjal elismert Richard Powers, az Égig érő történet írójának Bewilderment című regényét. A kiválasztott művek sorában szerepel Anuk Arudpragasam A Passage North, az elsőkötetes Nathan Harris The Sweetness of Water, Karen Jennings An Island, Patricia Lockwood No One is Talking About This, Nadifa Mohamed The Fortune Men, Maggie Shipstead Great Circle, Francis Spufford Light Perpetual, valamint a korábban szintén jelölt Damon Galgut The Promise, Mary Lawson A Town Called Solace és Sunjeev Sahota China Room című könyve. A Booker rövid listáját szeptember 14-én hirdetik ki, s az ötvenezer font (több mint húszmillió forint) díjazással járó győztes művet november 3-án jelentik be. A rangos elismerést 2020-ban az elsőkötetes Douglas Stuart kapta Shuggie Bain című könyvéért.