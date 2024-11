Közzétették a Man Booker-díj listáját

Közzétették a Man Booker-díj rövid listáját, október 17-én ebből a hat könyvből kerül majd ki az 50 ezer fontos díj nyertese. A most bejelentett címek a következők: 4 3 2 1, History of Wolves, Exit West, Elmet, Lincoln in the Bardo, Autumn.