Még Trump beidézését sem zárta ki a Capitolium ostromát vizsgáló bizottság

Rendőrök meghallgatásával kezdte munkáját a január 6-i erőszakos eseményeket vizsgáló különbizottság. Augusztus 13-án újabb támadástól tartanak.

Így fogok meghalni – gondolta Aquilino Gonell, a Capitolium rendőrségének őrmestere, amint „középkori csatatéren”, kézitusában próbálta távol tartani magától a felbőszült csőcseléket. A könnyeivel küszködő háborús veterán szerint a helyzet sokkal drámaibb volt annál, amit Irakban kellett átélnie.



„Mindegyikük azt mondta, hogy minket Trump küldött”

– tette hozzá a január 6-i eseményeket vizsgáló képviselőházi különbizottság első ülésén, ahol három másik rendőrrel együtt részletesen elmondta, hogyan fenyegették, gyalázták és verték a volt elnök hívei. Egyikük, Michael Fanone gyalázatosnak nevezte, hogy azok közül, akiket az élete árán is védelmezni próbált, utólag sokan jelentékteleníteni próbálják a történteket és nem ismerik el az épület védőinek szerepét. Ezen a ponton még hangját is felemelte és öklével az asztalra csapott. Daniel Hodges rendőr rendre terroristákként beszélt az elnökválasztás eredményének megváltoztatását követelő, erőszakos tömegről, amelyben szervezett és jól felszerelt csoportok is voltak. A kilenc fős bizottságnak két republikánus tagja is van, ám őket nem pártjuk delegálta, hanem Nancy Pelosi házelnök kérte föl. Egyikük, Liz Cheney a lényegről beszélt, amikor azt mondta, ki kell deríteni, milyen előzetes egyeztetések folytak a Fehér Házban, mi volt Donald Trump szerepe. Kevin McCarthy republikánus frakcióvezető szerint viszont a testületnek azzal kellene foglalkoznia, ki a felelős a törvényhozás épületének rosszul szervezett védelméért. A tisztánlátás kedvéért rögtön meg is nevezte a Capitolium rendőrségének parancsnokát kinevező Nancy Pelosi házelnököt, a bizottság két konzervatív tagját pedig „Pelosi-republikánusokként” emlegette. A vizsgálóbizottság a nyári törvényhozási szünet alatt is tart még meghallgatást és bekéri az eseményekkel kapcsolatos hírszerzési és egyéb dokumentumokat. Nem világos, hogy Trump közvetlen munkatársai eleget tesznek-e majd az idézésnek, az igazságügyi minisztérium mindenesetre engedélyezte nekik a meghallgatáson való részvételt.



Cheney még Trump beidézését sem zárta ki.

Az ügyben a szenátus és a képviselőház egy-egy állandó bizottsága is vizsgálódik, miközben az FBI történetének legátfogóbb nyomozását folytatja. Már csaknem 550 ember ellen emeltek vádat, mintegy 330 személyt pedig még nem tudtak azonosítani, jóllehet a közzétett videók és fotók nyomán 270 ezer lakossági tipp érkezett. Az elkövetők között több tucat volt és aktív katonát, illetve rendőrt, sőt, még egy kisvárosi rendőrfőnököt is találtak. Eddig három jogerős ítélet született, a hat és nyolc havi börtön, illetve a próbára bocsátás nem tűnik súlyosnak, de az érintettek nem követtek el erőszakos bűncselekményt, csak bementek az épületbe. A Capitolium új rendőrfőnöke közben ismét támadástól tart: Donald Trump hívei között egyesek azt terjesztik, hogy a bukott elnököt augusztus 13-án „visszahelyezik hivatalába”.