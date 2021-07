Szijjártó berúgja az újraindítási motort (videó)

A közműhatóság új vészhelyzeti forgatókönyvet készít a hazai villamosenergia-rendszer nagyarányú, váratlan zavarainak elhárítására. Várják a javaslatokat.

Villamosenergia-vészhelyzeti tervet készít a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) - derül ki a hatóság közzétételéből . Az anyag tanúsága szerint a hazai közműveket leginkább a számítógépes rendszerek elleni támadástól féltik, amit a kiemelt fontosságú veszélyek közé sorolnak. Hasonló besorolású a legfontosabb eszközöket érő fizikai károkozás és külön intézkedéseket igényel a különböző vezérlőközpontok elleni támadás is. Jelentős - bár másutt alacsony kockázatúnak nevezett - veszély a kiemelt beosztású személyek túszul ejtése, fenyegetése, zsarolása, amivel szintén megzavarható az ellátás. Az sem zárható ki, hogy belső alkalmazott fordul a villamosenergia-rendszer ellen. Egyre fokozódó veszélyt jelentenek a viharok, a heves csapadék, az áradások, az erős havazás és jegesedés, de ki is eshetnek a hagyományos tüzelőanyagok (például a lignit vagy a földgáz), meghibásodhatnak a fontos központok, előfordulhatnak nem tervezett villamosenergia-áramlások, egy jelentős ipari vagy nukleáris baleset miatt kieshet a személyzet, elképzelhető a megújulóenergia-termelés-előrejelzés rendkívüli hibája, világjárvány, hőhullám, szárazság, földrengés és erdőtűz is. Az elhárítás során a tartalékok bevetése, többlet-áramtermelés, illetve a külföldi beszerzés fokozása éppúgy felmerülhet, mint fogyasztói időleges kikapcsolása egy úgynevezett "rotációs kikapcsolási rend" alapján, illetve üzemzavari teljesítménykorlátozással. A piacok, szerződések felfüggesztését ugyanakkor csak a legvégső esetben javasolják. Az elhárítás központi helyszíne a rendszerirányító, vagyis az állami Mavir központja, de a kormány és a hatóság is dönt. Krízis esetén az érintett szereplők képviselőiből munkabizottság alakul. A Mavir szintén kidolgoz egy - a többi szereplőével összefésült - krízistervet. Az irat azt is ismerteti, hogy a felsorolt veszélyes elhárítására milyen intézkedések érvényesek, illetve felhívja a figyelmet, hogy a tervek nemzetközi és térségi egyezményekhez kötöttek. Ugyanakkor kevéssé pontosítják, hogy a meglévő hazai szabályok miben szenvednek hiányosságokat, illetve a körülmények változása - különös tekintettel az egyre sűrűsbödő időjárási szélsőségekre, a naperőművek térnyerésére, a Covid-járvány hatásaira és a terrorizmus terjedésére - milyen további intézkedéseket igényel. A hatóság most társadalmi vitára bocsátotta a honlapjáról letölthető anyag tervezetét. A véleményeket augusztus 26-ig várják.