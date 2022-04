Kampányüzemmódba kapcsolnák a Lázár-féle méregdrága tram-traineket, csak az a baj, hogy a felük működik stabilan

A projekt eddig 80 milliárd forintba került, a nyolcból jelenleg négy tram-train jár stabilan.

Legalább május végéig meghosszabbítják a tram-train ingyenességét – jelentette be nemrégiben Lázár János, hogy továbbra sem kell jegyet váltani a Hódmezővásárhely és Szeged között közlekedő, a városokban villamosként, azokon kívül vonatként szolgáló járműveken.

A térség fideszes képviselőjelöltjének – az itt egyéniben is induló ellenzéki kormányfőjelölt, Márki-Zay Péter riválisának – bejelentése több szempontból is meglepő. Többek szerint ugyanis a megnyújtott ingyenesség amellett, hogy egyszerű kampányfogás, elismerése annak:

November végén úgy indult el a tram-train, hogy eleve jelezték, április 15-ig nem kell azon fizetni, mert addig jönnek elő a kisebb hibák, csiszolódik össze a rendszer. Ezért ezt az időszakot utasforgalmi próbának nevezték el. A hibák azonban – mint arról lapunk többször is írt – nem csupán előjöttek, hanem egymást érték, és továbbra is sok a gond.

Majó-Petri Zoltán, a Szegedi Közlekedési Társaság ügyvezető igazgatója azt mondta lapunknak: a nyolcból jelenleg négy tram-train jár stabilan, kettő karambolban megsérült, egy vasúthatósági engedélyre vár, egy szerelvényen pedig tovább kísérletezik a gyártó Stadler a kezdetektől fennálló kígyózó mozgás kiküszöbölésére. Ez utóbbi probléma az igazán nagy baj: azt jelenti ugyanis, hogy 80 kilométeres sebesség felett a kocsiszekrény imbolygó mozgásba kezd. Ez azért is nagy gond, mert a tram-train végleges menetrendjét úgy tervezik kialakítani, hogy a két város közti szakaszon százzal robog. Korábban kerékesztergálással próbálták nagy sebességnél is stabilizálni a vonatokat, ám ez nem jött be. Most a lengéscsillapítók cseréjében bíznak, mondta el a vezérigazgató, ennek eredménye azonban még hetekig várni kell. Itt érdemes megemlíteni:

A szerelvények sérülései, hibái miatt a menetrend sem az, amit ígértek. Eredetileg úgy tervezték, hogy a járművek 20 percenként indulnak majd, de többnyire csak óránkét futnak ki a végállomásokról. Hétköznap délutánonként van olyan időszak, amikor 30 percenként jár a tram-train. Mindez egyébként már óriási eredmény: január végén volt, hogy épp egy szerelvény sem működött.

Mindezek ellenére Lázár úgy véli, hogy a tram-train „kiválóan teljesít”. Ha viszont eltekintünk a ma is meglévő hibáktól, akkor az a kérdés: amennyiben minden rendben, akkor miért lett továbbra is ingyenes a vasútvillamos? Nem ez az egyetlen megválaszolatlan kérdés. Lázár szerint a két város között már többen használják a tram-traint, mint a buszt, ám kérdésünkre nem közölt pontos adatokat, ahogy a Volánbusz sem. A Szegedi Közlekedési Társaság szerint