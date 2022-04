Orbán Viktor szerint heteken-hónapokon belül itt a jelentős gazdasági válság, az ellenzék orbitális választási csalást követett el

Megértéssel kell fogadnunk az ukrán elnök erőfeszítéseit, hiszen bajban van a hazája és ő azt reméli hogy mivel a vele szembenálló erő sokkal nagyobb, úgy tud kikerülni ebből a szorult helyzetből, ha másokat is bevon a háborúba – mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott hagyományos péntek reggeli interjújában, az utolsóban az április 3-i parlamenti választás előtt arról, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a dán parlamentet is arra kérte, hogy gyakoroljon nyomást Magyarországra az Ukrajnának adandó segítségnyújtás érdekében.

Ő ezt nem is rója fel az ukrán elnöknek, aki csak a saját országa érdekeit képviseli azzal, hogy minél több felet be akar vonni az Oroszországgal vívott háborúba – jelezte Orbán Viktor, hozzáfűzve akivel vitában áll az nem is Volodimir Zelenszkij, hanem „a magyar baloldal”, amelyik hallgatna a szavára.

Semmit se nyerhetünk, de mindent elveszíthetünk. Mi elítéljük az orosz támadást, de nem segíthetünk úgy, hogy közben tönkretesszük az országunkat – fogalmazott a magyar miniszterelnök.

Vannak itt nagyfiúk is, ezek például a németek - folytatta a miniszterelnök, utalva arra, hogy nem tud mindenki leválni az orosz gázszállítási rendszerről. Hasonló helyzetben van Bulgária és Szerbia is, arról pedig nem Magyarország döntött, hogy ma Magyarországnak nincs tengere, így nem tudunk tankerhajón keresztül olajat szállítani. Nem arról van szó hogy néhány forinttal többet fizetünk a gázért meg amikor tankolunk, hanem arról, hogy ha nem jön energia Oroszországból, akkor nincs energia.

- vélekedett a kormányfő. Szerinte amikor Volodimir Zelenszkij Magyarországot említi, valójában Németországra gondol, a német-osztrák-magyar hármas azonban egyértelművé tette, hogy nem fogadnak el olyan szankciókat, amelyek az energiaszektort érintik. Az amerikai cseppfolyós gáz drága, ráadásul azt se tudjuk, hogy ez hogyan jutna el Magyarországra, így ezt nem tudják támogatni. A baloldal viszont Orbán Viktor szerint megkötötte a háttérmegállapodást az ukránokkal és tönkretennék Magyarországot, a tűzzel játszanak. Azt képtelen javaslatnak tartja, hogy az olcsó orosz gázt váltsuk ki drága amerikaival Ragyogó ötlet... – ironizált, ami az amerikai gázt és az eleve az egekbe szökő energiaárakat illeti.

Látja a sokasodó redőket az európai vezetők homlokán

Márki-Zay Péter „egymásnak ellentmondó” nyilatkozatairól a miniszterelnök azt mondta, hogy egy ideig próbálta követni, már nem tudja. Arra a felvetésre, hogy Európa mellett az egész világgazdaság megroppanhat, Orbán Viktor szerint az energiaválság néhány héten vagy hónapon belül gazdasági válsághoz vezet, ennek gyökerei mélyebbről gyökereznek, mint a háború.

– mondta. Az EU szerinte mesterséges áremeléssel akarja megoldani a fosszilis energiahordozók kivezetéséről szóló kérdést, erre jöttek a szankciók, amiket a kormány eleve nem támogatott, de javukat az európai egység érdekében elfogadták. Látom a sokasodó redőket az európai vezetők homlokán - kommentálta, hogy szerinte jelenleg Európa csapdahelyzetben van. Itt vagyunk a mezőgazdasági munkák kellős közepén, élelmiszerválság is jöhet, elsősorban Afrikában, de akár Európába is megérkezhet, bizonyos alapvető élelmiszerekből hiány is keletkezhet.

Van egy vita arról hogy hogyan kell gazdasági válságot kezelni és azt is tudjuk hogy melyik politikai irányzat ezt hogyan szokta kezelni, a megszorítás szerinte baloldali válságkezelési eszköz, de a „nemzeti oldal” szerinte inkább a gazdasági növekedést és az adócsökkentést részesíti előnyben ezekkel szemben. Arra a kérdésre, hogy milyen mozgástere van a kormánynak, Orbán Viktor azt mondta, nem az EU-ban és a külső erőkben bízik, hanem saját magukban. Állítása szerint a kormány egymillió új munkahelyet hozott létre, 4,7 millió ember dolgozik, és ha eljön a nehéz helyzet, a kormánynak arra kell törekednie hogy megőrizze a munkahelyeket.

Orbán Viktor azt mondta, ki kell védeni a háború és a brüsszeli energiaáremelések következményeit, aztán a nemzetközi gazdasági változások következményeit is, a korábbi, pandémia előtti gazdasági terveket meg végre kell hajtani.

A műsorvezető felvetésére, hogy a „Soros-hálózathoz köthető NGO-k” érvénytelen szavazásra buzdítanak a kormány gyermekvédelminek tartott népszavazásán, Orbán Viktor azt mondta, a háború sok mindent felülírt. A népszavazás szerinte önmagában „kiemelkedően fontos lenne”, ha nem ebben a helyzetben kerülne sor rá. Szerinte itt a gyerekeink jövőiről kell dönteni. A „genderőrületre” nyugaton korábban legyintettek, ez azt eredményezte, hogy ma már nem a szülők felügyelik a gyermekeik szexuális fejlődését és a liberális világmédia azt hirdeti, hogy megváltoztatható a születési nem. A szülők elveszítették lehetőségeket, hogy úgy és akkor szembesítsék ezekkel a kérdésekkel a gyerekeket, amikor ennek a helye van. Ezért szerinte népszavazással kell világossá tenni az álláspontot, hogy „az apa férfi, az anya nő, a gyerekeinket meg hagyják békén”.

Ő háborút nyerne ennyi EBESZ-megfigyelővel

A műsorvezető ezt követően azokat a gyanús SMS-eket emlegette, amikor is többen úgy kaptak ellenzékre szavazásra buzdító üzeneteket, hogy semmilyen vonatkozó adatot nem adtak meg. Orbán Viktor az ügyet nagyon súlyosnak nevezte, úgy vélte, lesz a jogászoknak bőségesen dolguk a választás után, „orbitális választási csalásnak” nevezte. A Kubatov-lista nem került szóba a műsorvezető kérdésében.

A műsorvezető ezután kitért arra, hogy az ellenzék félti a magyarországi parlamenti választás tisztaságát, ő nem is tudja,a hogy hány száz EBESZ-megfigyelő van már itt,. mire Orbán Viktor kontrázott azzal, hogy „hadseregnyi”, és ennyi EBESZ-megfigyelővel már háborút lehet nyerni. A miniszterelnök megérti, hogy a baloldal külföldről vár segítséget, mert annyiszor szenvedtek vereséget. Ezt követően Márki-Zay Péter ominózus, nehezen értelmezhető kijelentését emlegette arról, hogy a fasisztákat és a kommunistákat külön-külön képviselik.

Nem várhatjuk el a baloldaltól, hogy a hibáit beismerje, de nem ez most a fontos, hanem az ország jövője, és hogy ne sodródjunk bele a háborúba. Ennél nagyobb tétje még nem volt a választásnak - mondta el Orbán Viktor a négyévente rendre megismételt frázist.