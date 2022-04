John Cleese megkérdezte a magyarokat, hogy kik rohanták le az országukat 1956-ban, az oroszok vagy az ukránok

Kéri, hogy a válaszokat vasárnap a szavazólapon jelöljék meg.

Tweetben fordult szombat reggel a magyarokhoz John Cleese brit humorista, a Monty Python egykori tagja, aki azt firtatja, 1956-ban a forradalom kitörésekor az ukránok vagy az oroszok rohanták-e le Magyarországot.

Question for Hungarian voters :-



The brutal invasion of Hungary in 1956 was carried out by



A: The Ukrainians



B: The Russians



Answers on your voting card, please