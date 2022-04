„A hatalom a népé lesz!” – ellenzéki kampányzáró Budapesten

Az Egységben Magyarországért pártjai, képviselőjelöltjei és Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt a Madách téren tartja utolsó rendezvényét a vasárnapi választás előtt.

Hajós András, dalszerző, zenész az Egységben Magyarországért kampányzárójának első felszólalója közölte, aki fideszes, az holnapig az is marad, aki ellenzéki, annak felesleges megismételni, hogy miért akarnak kormányváltást. Épp ezért a szónok a „bizonytalan szavazó fiatalokhoz” szólt, buzdítva őket a szavazásra.

– hangsúlyozta.

Hajós András Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor rendszere között párhuzamot vont, amely arra hazugságra épült, amely szerint a szabadságnál fontosabb a jólét. Azt tanácsolta a fiataloknak:

Iványi Gábor, lelkész arról beszélt az összegyűlteknek: fontos hogy ott legyenek holnap, amikor győznek, mert győzni fognak, de – figyelmeztetett – a neheze azután jön. A közelgő zsidó pészah és a keresztény húsvét üzenetével kapcsolatban kiemelte:

Hangsúlyozta, a szabadságunkért harcolni kell, akkor is, ha nem kedvez nekik a választási rendszer, hozzátéve, a szabadság vágya megsokszorozza erejüket, győzhetnek.

– tette hozzá Iványi Gábor, aki imádságot mondott a gonosz megállításáért.

A kampányzáró rendezvényen ezt követően a 18 budapesti egyéni országgyűlési választókerület közös ellenzéki jelöltjei mutatkoztak be a gyűlés résztvevőinek. Ők egy-egy gondolattal ismertették jövőbeni terveiket, elképzeléseiket, illetve, mi az, amit megszüntetendőnek tartanak.

Karácsony Gergely főpolgármester két és fél évvel ezelőtti kampányzárójára utal, hogy a változás Budapesten kezdődik, de nem áll, meg, most szerinte be kell teljesíteni a változás ügyét, milliók reményét, milliók vágyát. Arról beszélt, hogy két és fél éve azt mondta, legyen Budapest mindenkié, most pedig azt, legyen Magyarország mindenkié.

Budapest vezetője, szerint ez a választás nem egók harcáról, személyes ambíciókról szól, nem arról, hogy mi jöjjünk, hanem trónfosztásra van szükség, hogy soha többé ne legyen a hatalom számára uralkodás, csak szolgálat. Mint hozzáfűzte, ők sem hibátlanok vagy tévedhetetlenek, arra kérnek fölhatalmazást: hétfőtől velük vitatkozzanak, őket bírálják, mert ilyen a demokrácia!

Karácsony Gergely szerint Orbán Viktor az egész világon pária lett, Magyarországon pedig egyszerűen ciki. Az ő leváltása lesz – húzta alá – az igazi békemisszió: Magyarországot újra kell egyesíteniük. Szerinte hétfőtől igenis jobb ország lesz Magyarország. Kölcseyt idézve, mondta, „a haza minden előtt”.