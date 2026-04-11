A Demokratikus Koalíció elnöke szombaton Versenden tartiotta a kampányzáró gyűlését.
A tárcavezető szerint a veszélyek korában különösen nagy szükség van az olyan erős, patrióta vezetőkre, mint a boszniai szerb elnök.
A DK-MSZP-Párbeszéd EP-listavezetője saját bevallása szerint a kampánykörútján "annyi szeretet, ölelést és biztatást, erőt és elszántságot kapott, hogy két kezével szét tudná szedni Orbán Viktor rendszerét".
Magyar Péter szerint Orbán Viktor rozsdamarta terminátor lett, a NER pedig rabolni, rémisztgetni, gyűlöletet kelteni szeret. A Hősök terén tartotta kampányzáró demonstrációját a Tisza Párt.
Meg akarja nézni, Debrecen mennyire maradt fideszes.
Az ellenzék kampányzáró rendezvényének résztvevőitől azt kaptuk, amire számítottunk. Az általunk megkérdezettek erősen bíztak abban, hogy sikerül leváltani a kormányt a parlamenti választáson.
Az Egységben Magyarországért pártjai, képviselőjelöltjei és Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt a Madách téren tartja utolsó rendezvényét a vasárnapi választás előtt.
Most vagy soha! – az MSZP-Párbeszéd ezzel a címmel hirdette meg pénteki kampányzáróját. A helyszín is 1848-ra utalt: a rendezvényt a budapesti Március 15. téren tartották.
A migránsozások és fenyegetések között Rockyt idézte a Dakota közmondásokról leszokó Orbán Viktor kormányfő a Fidesz kampányzáróján.
Itt az ideje, hogy ne csak a külső elnyomás ellen lázadjanak fel a magyarok, úgyhogy ki kell ikszelni Orbánt a hatalomból - így zajlik az MSZP-Párbeszéd kampányzárója.
A szegediek nem csak szeretik városukat, de büszkék is arra, hogy az elmúlt évek a nyugodt, békés építkezésről szóltak - jelentette ki Botka László szombaton kampányzáró rendezvényén, amelyen a település további fejlesztéséhez kérte a választók támogatását.
Gyurcsány Ferenc szerint a papírforma Tarlós István főpolgármester-jelöltnek kedvez ugyan az önkormányzati választáson, de nem érdemes latolgatni az esélyeket, inkább azon kell dolgozni, hogy elhiggyék, a legrosszabb Bokros is jobb, mint a legjobb Tarlós.
Csütörtökön délután 6 órakor tartja kampányzáróját Bokros Lajos - értesült a Népszava. A lapunk információi szerint az esemény helyszíne az IBS, az International Business School (Nemzetközi Üzleti Főiskola) lesz, a kampányzárón részt vesz Szigetvári Viktor, az Együtt-PM szövetség társelnöke, Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke, az MSZP-től pedig Kunhalmi Ágnes, a párt budapesti elnöke lesz jelen.
Magyarországnak nem pusztán kormányváltásra, hanem irányváltásra van szüksége - jelentette ki az LMP pénteki, budapesti kampányzáró rendezvényén Schiffer András.