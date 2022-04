„Putyinnak agyára ment a botox”

A menekülteket segítő önkéntesek az ország szíve. Orbán Viktor legfeljebb az enyves keze, ami most már véres is – kiáltotta szombati Egymillióan a szabad Ukrajnáért tüntetés színpadáról Juhász Péter, az Együtt egykori elnöke, aki szerint holnap mindenkinek el kell mennie szavazni, hogy a világ lássa, mi a szív vagyunk és nem a kéz.

Gyönyörű nyarunk lesz – bizonygatta a bizonytalan jövő miatt aggódó barátnőjét az érettségire, majd egyetemi továbbtanulásra készülő Nika Krykun. Másnap arra ébredt, hogy édesanyja a konyhában sír, a barátnője egyfolytában hívogatja: az oroszok megtámadták Ukrajnát. Azon a hajnalon hirtelen mindennek vége lett, ami a korábbi élete volt. A következő napokban a gyerekszoba ablakából nézte, ahogy a rakéták hasítják az eget, négy éves kisöccsével az óvóhelyen várta a reggelt. S mégis akkor sírt először, amikor a pályaudvaron el kellett búcsúznia az édesanyjától, miközben a vonat lassan kifelé araszolt a városból és az oroszok lőtték a nőkkel és gyerekekkel teli szerelvényt. Ungvárra érve furcsán nagy volt a csend, de az öccse azóta is sírva riad fel minden éjjel.

A filmben egy háborús menekültet játszottam (a Berlinale fesztiválon díjat nyert Stop-Zemlia- a szerk.), de akkor még nem tudtam, mit jelent ez - mondja a szintén érettségi előtt álló Arseniy Markov. - Most már tudom. Már láttam apámat sírni, ismerem felelősséget az anyáért, a lánytestvérért, a barátnőmért, már tudom, milyen, ha hiába hívja az osztálytársait, a felét már nem éri el, milyen, ha a nagyszülei ostromlott városban rekedtek, milyen ha bombázó repül a város fölé. De megtapasztaltam az összetartozást is, amikor Lvivben segélycsomagokat osztottunk.

Soha nem bocsátunk meg – kiáltotta ukránul Arsenity Nikával együtt a szombati Egymillióan a szabad Ukrajnáért tüntetés Erzsébet híd pesti hídfőjénél állított színpadán sűrű hideg esőben. - Dicsőség a hősöknek! Halál az ellenségre! Oroszok haza!

S vele skandált a színpad előtti álló több tucat ukrán nő és gyerek, akik az Unicef magyarországi irodájától, a Wesselényi utcából vonultak a Szabad sajtó útra, hogy csatlakozzanak a tüntetéshez és békés felvonulással hívják fel a figyelmet az orosz agresszió gyermekekre gyakorolt hatására. Arra, hogy az orosz katonák bombái és rakétái lakónegyedet, kórházakat romboltak le. Több száz gyerek halt meg és még több megsérült. Több mint 2 millió gyerek indult útnak menedéket keresve. Akik maradtak hideg pincékben bújnak meg. Orosz katonák nem engedik át a segélyeket és olyan autókat lőnek, aminek az oldalára az van felírva, hogy ’Дeти’ (gyerekek). Ezzel a békés menettel, amelyet a Európa több városában is megrendeztek ma, rájuk szeretnénk emlékeztetni mindenkit – mondta Dasha Malakhova a budapesti menet szervezője, színésznő, aktivista, gyermekvédő, aki Kijevből menekült Budapestre. A körötte álló asszonyok jobbára bebugyolált babákat szorongattak, de hoztak „valódi” kisgyereket és csecsemőt is. Az ukrán nyelven elhangzott beszéd után együtt énekelték el a himnuszt. S a könnyek összefolytak a lassan szemerkélő esővel. A nem túl hosszú úton többször is felhangzott egy ukrán népdal is, amely a háború himnuszává vált. A szöveg lényege, hogy Ukrajna most szomorú, de nekünk az a dolgunk, hogy felvidámítsuk – avat be Petrovszka Viktória, aki immáron 25 éve itt él Budapesten, de most csatlakozott a felvonulókhoz és magával hozta kiskamasz lányát is.

Az az üzenetük, hogy hagyják végre abba, legyen vége! Mi pedig azt üzenjük nekik és a világnak, hogy velük vagyunk – mondta Juhász Péter, az Együtt egykori elnöke, a civil demonstráció főszervezője, aki nem titkolta csalódottságát amiatt, hogy ennyire kevesen jöttek ma el. (Valóban nem hömpölygött a tömeg a Szabad Sajtó úton.) Bízott benne, hogy az otthon fotelokban ülők közül sokkal többen éreznek ugyanígy, mint ahányan elmentek a demonstrációra. Majd csendet kért egy percre. Épp annyi időre, amennyi idő alatt leért a mariupoli színházra ledobott bomba, amely előtt hatalmas felirat hirdette: gyerekek is vannak odabent. A hideg esőnél is súlyosabb volt az áldozatokra emlékező csend a pesti aszfalton.

A gyávaság nem egyike a legnagyobb bűnöknek, a gyávaság a legeslegnagyobb bűn – idézte Mihail Bulgakov szavait Pintér Béla színész-rendező, aki szerint 1848 és 1956 örökösei nem akarhatnak olyan békét, ami azt jelenti, hogy Ukrajna hajtson térdet az agresszor előtt. Az oroszok takarodjanak végre haza! - kiáltotta, majd kijelentette, hogy a cárnak, Putyinnak agyára ment a botox. Előbb-utóbb orosszá fog „szeretni” minket is, ha nem mondjuk ki, hogy csúfos kudarcot vallott szégyenletes pávatánca. Azt javasolta Orbán Viktornak, hogy a magyar táncok között keressen inkább egy legényest vagy botolót, mert olyat, hogy „egy csávó pávát utánozva jobbra-balra illegeti magát, nem talál”. A elhasznált olcsó gáz párája eloszlik majd a levegőben, de a szégyen szennye örökre ráég még az unokáinkra is – figyelmeztette az egybegyűlteket, akik hatalmas tapsviharral jutalmazták a rendezőt, aki azzal hevítette a fázó tüntetőket, hogy felkérte a kormánytagokat: Szóljon már valaki Szijjártónak, hogy nem muszáj a seggnyalás!

Az egész nemzetet minősíti, hogy ebben a helyzetben protestál, fellázad vagy csendben sunnyog. A nemzeti önrendelkezés és a szabadságharc csak akkor fontos, ha a Fideszről szól - jelentette ki következő felszólalóként Ungváry Krisztián történész. - Orbán Viktornak az ukrán gyerekek vérénél is fontosabb a rezsicsökkentés. Ukrajna ma egész Európát védi egy olyan hatalommal szemben, ahol a vezért már nem fékezi semmi. Ukrajna ma Orbán rendszere ellen is harcol, mert Orbán és Putyin tejtestvérek, mindketten illiberális államot építenek. Még nem tudhatjuk, hogy Putyin, hogy vette meg a magyar miniszterelnököt, de a tény már aligha tagadható. Mi is a hazugság politikai rendszerében élünk. A kormány propagandistái azt hazudják a háborúról, hogy ez egy szláv belügy, de a szabadság soha nem lehet az agresszor és az áldozat belügye! Azt sejtetik, mintha orosz győzelem esetén Kárpátalja visszatérhetne Magyarországhoz. Orbán többször is elmondta, hogy eljön majd a mi időnk, arra utalva, hogy jóvá lehet tenni a történelmi igazságtalanságokat. Ez annyit jelent, hogy ugyanúgy hullarablásban reménykedik, mint a II. világháború idején a magyar politikai elit - fordított Ungváry.

A rendezvény végén Juhász Péter ismételten felszólított mindenkit, hogy holnap menjen el szavazni, mert nagy a tét.