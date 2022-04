„Síri csönd és gyáva megfutamodás” – Bár Fürjes Balázs megígérte, a többi fideszessel együtt ő sem állt ki a vitára

A budapesti Hegyvidéken méreti meg magát Fürjes Balázs, ellenfele a momentumos Hajnal Miklós. Bár a fideszes politikus korábban megígérte, hogy vállalja a nyílt választási vitát, ez végül elmaradt, az önkormányzati Hegyvidék TV egészen szürreális körülmények között rendezte volna meg, majd le is mondta a szervezést. Pedig lett volna független szervezet is, amely vállalta volna a vita szakszerű lebonyolítását. Juhász Bence, a Tabumentes Ország civil szervezet elnöke lapunknak úgy nyilatkozott, több körzetben is szerettek volna választási vitát rendezni, ám a fideszesek sehol nem voltak hajlandóak kiállni ellenfelükkel.

Budapest 3. számú választókerületében, a Hegyvidéken méreti meg magát Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára. A fideszes politikus ellenfele az Egységben Magyarország színeiben a momentumos Hajnal Miklós, Kovács Gergely a Magyar Kétfarkú Kutya Párttól, Grundtner András, a Mi Hazánk jelöltje, a Gattyán-féle MEMO-tól Jenei Dávid, valamint az LMP-ből nemrégiben távozó Hajdu Mária.

Fürjes Balázs korábban a Partizánnak adott interjújában egészen konkrétan kijelentette, hogy vállalja a választási vitát, így ebben az egy körzetben még lehetett is reménykedni, hogy összejön, azonban hosszas huzavona után ez a terv is füstbe ment.

A helyzet már akkor kezdett egészen abszurd fordulatot venni, amikor kiderült, hogy az önkormányzati Hegyvidék TV egészen szürreális feltételeket támasztott a vita megrendezésére. A megmérettetés április 2-án, azaz a választás előtti napon lett volna, közönség azon nem vehetett volna részt, nem közvetítették volna élőben (és azt sem mondták meg, hogy mikor adták volna le), emellett élőben a sajtó más képviselője sem közvetíthette volna. Azt sem mondták meg, hogy mikor töltik fel a felvételt az internetre, hogy visszanézhető legyen, emellett annak utólagos felhasználását is a Hegyvidék TV engedélyéhez kötötték.

Végül amolyan áprilisi tréfaként elsején le is mondták a vita megszervezését. Indoklásukban akkor azt írták, hogy „a Hegyvidék TV tudomásul veszi, hogy nem lett volna biztosított mind a hat jelölt részvétele, illetve nem született megegyezés a vita minden lényeges feltételében”. Az önkormányzati tv huzavonáját Hajnal Miklós akkor úgy kommentálta, „teljesen egyértelmű, hogy itt egy gyáva nyúl játékról van szó, ahol Fürjes Balázs a nevetséges feltételek diktálásával abban reménykedett, hogy majd én rántom el a kormányt, és ő büszkén mondhatja, hogy tartotta volna a szavát, miközben a Fidesz központból érkező tiltásnak is megfelel”.

Pedig a Hegyvidék TV-n kívül más opció is adódott volna a választási szópárbaj megrendezésére, a közéleti viták szervezésére szakosodott Tabumentes Ország (TMO) civil szervezet például hónapok óta próbálkozott, hogy beváltassa Fürjes Balázs ígéretét, sikertelenül. Juhász Bence, az egyesület elnöke lapunknak úgy nyilatkozott, még február 6-án küldtek írásos meghívót a hegyvidéki körzet jelöltjeinek, kidolgozott szabályokkal, megjelölve lehetséges időpontot és a moderátor személyét is. Felidézte, hogy az egyesület korábban már több vitát is rendezett, ahol fideszes és ellenzéki politikusok csaptak össze: a kormánypártiak közül vett már részt ilyen vitán például Orbán Balázs, Navracsics Tibor, Deutsch Tamás és Hollik István is, akik többek között olyan ellenzéki politikusokkal csaptak össze, mint Hadházy Ákos, Donáth Anna, vagy éppen Tordai Bence, ennek fényében Juhász Bence úgy vélte, az egyesület pártatlan szervezésére garanciát tudtak felmutatni.

Juhász Bence a Népszavának elmondta, meghívójukra Hajnal Miklós, Kovács Gergely és Grundtner András is pozitívan reagált, Fürjes Balázsnál azonban hosszú időn keresztül hiába próbálkoztak.

Felidézte, tudomása szerint Hajnal Miklós ezt követően még próbálkozott néhányszor, de érezhető volt, hogy Fürjes Balázs egész egyszerűen nem akar vitatkozni. A pesszimista sejtés pedig be is igazolódott, akárcsak az összes többi körzetben, ahol a TMO vitát próbált szervezni, egyetlen fideszes jelölt sem vállalta a nyilvános párbeszédet a versenytársával - közölte Juhász Bence.

Egyébként nem csupán Fürjes Balázs esetében tapasztaltak egészen érdekes hárítást, az egyesület egy korábbi felvételén például az látható, hogy Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára némi sunnyogást követően a rétespultba menekül a vitára való nyilvános felkérés elől.