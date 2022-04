Zelenszkij az ENSZ BT-ben szólal fel, összeállt az új delegáció, orosz támadás készül keleten

Az ukrán elnök kijelentette, Kijev érdekében áll, hogy a lehető legnyitottabb vizsgálatot folytassák le a meggyilkolt civilek ügyében. Mikolajivben lakóépületek és egészségügyi intézmények kerültek ellenséges tűz alá.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ENSZ Biztonsági Tanácsában (BT) készül felszólalni a testület keddi ülésén. Ezt az ukrán elnök jelentette be keddre virradóra közzétett videóüzenetében.

Kijelentette: Kijev érdekében áll, hogy a lehető legnyitottabb vizsgálatot folytassák le az ukrajnai konfliktus során meggyilkolt civilek ügyében. Felidézte, hogy a Kijevtől mintegy 30 kilométerre északnyugatra fekvő Bucsában legalább háromszáz polgári személy holttestét találták meg az orosz csapatok elvonulását követően. Hozzátette, hogy szerinte Borogyanka és más településeken még több lehet a halálos áldozatok száma. Kijev az orosz katonákat vádolja az atrocitás elkövetésével, Moszkva ugyanakkor megrendezett provokációról beszél.

- mondta Zelenszkij.

Hangsúlyozta, hogy a bűncselekmények kivizsgálása érdekében egyebek között az Európai Unióval és a hágai Nemzetközi Büntetőbírósággal is együttműködnek az ukrán hatóságok.

Felszólította egyben a világ újságíróit, hogy személyesen is látogassanak a lerombolt városokba. "Mutassák meg a világnak, hogy mit tett Oroszország!" - jelentette ki.

Zelenszkij arról is beszámolt, hogy Karl Nehammer osztrák kancellár hamarosan Ukrajnába látogat.

Az ukrán elnök hétfőn este rendelettel jóváhagyta az Ukrajna biztonsági garanciáiról Oroszországgal tárgyalni hivatott küldöttség összetételét. Az új delegációt az eddigi főtárgyaló, David Arahamija fogja vezetni. Szintén továbbra is jelen lesz a csapatban Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki iroda vezetőjének tanácsadója.

Kijev az eddigi béketárgyalásokon nyitottnak mutatkozott arra, hogy biztonsági garanciákért cserében beleegyezhet Ukrajna semleges és atomfegyvermentes státusába. A biztonsági garanciákat az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjai (Oroszország, az Egyesült Államok, Franciaország, Nagy-Britannia és Kína) nyújtanák.

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter keddre virradóra Twitter-üzenetében arról írt, hogy szerinte Oroszországnak nincs helye az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában. "Beszéltem António Guterres ENSZ-főtitkárral a jelen biztonsági helyzetről és a bucsai mészárlásról. Hangsúlyoztam, hogy Ukrajna minden rendelkezésre álló ENSZ mechanizmussal bizonyítékokat fog gyűjteni és felelősségre fogja vonni az orosz háborús bűnösöket" - írta.

