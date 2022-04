Bucsa csak az orosz vérengzés egyik helyszíne, az ukrán elnök szerint béke nélkül az ENSZ BT akár fel is oszlathatná magát

Egyre több Kijev környéki kisvárosban derül fény a megszálló katonai egységek háborús bűncselekményeire.

Úgy tűnik, nem egyedi eset az ukrán főváros, Kijev melletti Bucsában elkövetett tömeggyilkosság. Az ukrán főügyészség közleménye szerint eddig mintegy hétezer jelzést kaptak feltételezett háborús bűncselekményekről, amelyeket az orosz katonák követtek el a Kijevet környéki helyszíneken, ahonnan a múlt héten vonultak ki.

Irina Venyediktova főügyész szerint a legtöbb áldozatot a Kijevről 40 kilométerre Borodjankában lehet. A főügyészi hivatal már vizsgálja a bucsai vérengzés mellett az Irpinben és Vorszelben történt atrocitásokat, a Nemzetközi Vöröskereszt pedig segít a bizonyítékok begyűjtésében a világszerte megdöbbenést keltő vérengzés és kivégzett civilek ügyében.

Borodyanka, a town 40 km northwest of Kyiv, has the most victims among the liberated cities in Kyiv Oblast, according to Prosecutor General. This is what it looks like now.



Our @AnnaMyroniuk visited Borodyanka and villages nearby on April 5. Read her story on our website soon. pic.twitter.com/syOITgcuXS