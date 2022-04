4468 ügyet vizsgálnak Ukrajnában oroszok által elkövetett háborús bűn gyanújával

A háborúnak ez már a 42 napja.

Oroszországot felelőssé fogják tenni Hágában Bucsáért – jelentette be Irina Venyediktova ukrán főügyész, hogy a hivatala jelen pillanatban 4468 ügyben vizsgálódik orosz katonai egységek által elkövetett háborús bűnök gyanúja miatt.

Közlése szerint a Kijev környéki helyszíneken nyomozók és ügyészek dokumentálják az eseteket, hogy mindegyik elkövetőt felelősségre tudják vonni az ukrán és a nemzetközi bíróságokon is. Bizonyítékok támasztják alá – folytatta Irina Venyediktova –, hogy az oroszok nemcsak háborús, hanem emberiesség elleni bűnöket is elkövettek, katonáik nőket és férfiakat, gyerekeket és időseket erőszakoltak meg. Kijev, Harkiv, Szumi, Mikolajiv, Donyeck és Luhanszk megyében már folyik a tárgyalás-előkészítés is.

Bucsában kedden fény derült egy új esetre is, az AP amerikai hírügynökség riportban számolt be arról, hogy orosz katonák hata embert kínoztak és gyilkoltak meg, aztán elégették a holttestület, hogy leplezzék, amit műveltek. A Kijevtől 25 kilométerre északnyugatra fekvő város több tömeggyilkosság helyszíne lehetett, fénykép- és videófelvételek tanúsítják, hogy a közeledő ukrán katonai egységek miatt kivonuló oroszok közelről, többnyire fejlövéssel végeztek ki civileket. Az egyik városi templom mellett tömegsírt találtak, Anatolij Fedorov polgármester a BBC-ek azt mondta, az oroszok körülbelül 320 polgári személyt ölhettek meg távozás előtt. Állítása szerint több gyilkosságnak ő maga is szemtanúja volt. A polgármester üzent Szergej Lavrovnak is, aki a Kreml többi képviselőjével összhangban azt állítja, hogy országa katonái nem követtek el semmit, ukrán provokáció az egész. – Jöjjön át és nézze meg a holttesteket, nézzen az árván hagyott gyerekek szemébe – kérte orosz külügyminisztert Anatolij Fedorov.

Prosecutors are directing investigation into horrifying fact of torturing, killing and attempting burning of bodies of 6 civilians in Bucha. The criminal case is initiated under Article 438 of the Criminal Code (Violations of the laws and customs of war) #RussianWarCrimes pic.twitter.com/nm1hqPt6Mv — Iryna Venediktova (@VenediktovaIV) April 5, 2022

A Kijevtől 40 kilométerre északnyugatra fekvő Borogyankában hozzávetőlegesen 200 olyan embert tartanak nyilván eltűntként, akik a várost érő orosz tüzérségi és rakétatámadások utáni romok alatt rekedhettek és halhattak meg – idézi a The New York Times Georgij Jerko városi polgármester bejelentését. A repülőtere miatt stratégiai jelentőségű, Kijevtől északra fekvő Hosztomelben 400 embert tartanak nyilván eltűntként, és bár a várost már április 1-én felszabadították az ukránok, sokan most is félnek előbújni az óvóhelyekről –mondta a Hromadszke rádióban Taras Dumenko, a regionális katonai közigazgatás vezetője.

A háborúnak ez a 42 napja. Eddig 165 gyerek vesztette életét a harcok miatt.