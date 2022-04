Súlyos "biztonsági incidens" volt az Air France egyik New Yorkból érkező járatán

Leszállás közben, a repülő irányításával adódtak gondok.

A francia légiközlekedési hatóság (BEA) azt közölte szerdán, vizsgálja azt a „súlyos biztonsági incidenst”, mely az Air France egyik New Yorkból érkező járatának fedélzetén történt - közölte az AP.

A BEA vizsgálata kiterjed a fekete doboz vizsgálatára, mely tartalmazza a repülési adatokat, valamint a pilótafülkében zajló beszélgetéseket.

Nyilvános repülési adatok szerint tettek egy kört a repülőtér felett, majd másodjára sikeresen landoltak. Azt nem hozták nyilvánosságra, hányan tartózkodtak a fedélzeten. Ugyanakkor az Air France megérti és sajnálja az utasokat ért kellemetlenségeket”.

⚠️ (1/2) Serious incident to the @BoeingFrance #777 @AirFranceFR registered F-GSQJ on 05/04/22 at @ParisAeroport #CDG / Instability of flight controls on final, go-around, hard controls, flight path oscillations / @BEA_Aero opens a safety investigation.