Tilos lesz a repülés lemerült mobillal

Újabb repülésbiztonsági szigorítást jelentettek be az Egyesült Államokban. Az amerikai repülőterekre induló közvetlen járatok utasait a jövőben megkérhetik, hogy kapcsolják be elektronikus eszközeiket, így a mobiltelefonjukat. Lemerült telefonnal, tablettel nem engedik fel az utasokat a repülőre, vagy ha igen, további alapos biztonsági vizsgálaton kell átesniük.