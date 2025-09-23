A kevés tapasztalat és a fáradtság áll az eset hátterében.
Leszállás közben, a repülő irányításával adódtak gondok.
A disznók bevetéséről a repülőtér közleményt adott ki, hogy az utasok ne lepődjenek meg, ha meglátják az állatokat a kifutópályák közelében.
A Trump-adminisztráció azt fontolgatja, hogy tiltólistára teszi a laptopokat és tableteket az Európából az Egyesült Államokba tartó repülőgépek fedélzetén – értesült a CBS News kormányzati forrásokból. Az amerikai kormány márciusban döntött arról, hogy nem engedi felvinni a fedélzetre a mobiltelefonoknál nagyobb elektronikai eszközöket meghatározott közel-keleti repterekről induló járatokon.
Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság (TSA) legfrissebb jelentése szerint tavaly rekordszámú, 2212 lőfegyvert koboztak el utasoktól az amerikai repülőtereken. Az utasok a kézipoggyászukban vagy a ruhájuk alatt őrizték a fegyvereket, amelyek nyolcvan százaléka csőre volt töltve.
Újabb repülésbiztonsági szigorítást jelentettek be az Egyesült Államokban. Az amerikai repülőterekre induló közvetlen járatok utasait a jövőben megkérhetik, hogy kapcsolják be elektronikus eszközeiket, így a mobiltelefonjukat. Lemerült telefonnal, tablettel nem engedik fel az utasokat a repülőre, vagy ha igen, további alapos biztonsági vizsgálaton kell átesniük.
Megtette javaslatait az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség számára az Olasz Baleset-kivizsgáló Testület a szeptember 29-én balesetet szenvedett Alitalia A320-assal kapcsolatban - a jelentésben visszautalnak a Wizz Air júniusi balesetére is.