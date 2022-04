DK: mindent végrehajtottunk, amit Márki-Zay Péter kért, még ha nem is értettünk vele egyet

Arató Gergely azt mondta, nem voltak olyan konkrét ígéretek, melyek az embereket is érdeklik.

Nagyon egyértelmű egy kampányban, hogy a miniszterelnök-jelölt a kampány vezetője viseli a felelősséget. Ráadásul egy olyan helyzetben voltunk, ahol a jelölt nagyon ambicionálta, hogy nem csak a politikai döntéseket, de a program minden részeleméről való döntést magánál tartsa - beleértve a plakát színeit vagy a betűtípusról való döntést.

Utóbbit a DK politikusa mondta az ATV Egyenes beszéd című műsorában szerda este. Arató Gergely - aki Kőbányán egyéni mandátumot nyert - azt mondta, ez egy egyszemélyi felelősség, amit nem lehet áthárítani utólag. Az összhang megteremtése alapvetően a vezető feladata. Azt hangoztatta, a DK mindent végrehajtott, amit Márki-Zay Péter kért, még akkor is, ha azzal nem feltétlenül értettek egyet. Gyurcsány Ferenc annyit vett részt a kampányban, amit a miniszterelnök-jelölt megengedett neki.

Számonkérni az együttműködés nehézségeit alapvetően a központi kampányon lehet, de a politikus nem ezt tartja a problémának. Arató Gergely a fő gondot abban látja, hogy ez a választási kampány eltévesztette a fókuszát. Márki-Zay Péter azt mondta, azokat a Fidesz-szavazókat kell megnyerni, akik elbizonytalanodtak - noha a kutatók figyelmeztettek, hogy ilyen réteg nincsen. Alig voltak konkrét, kellő erővel elmondott ígéretek, melyek az embereket is érdeklik. Arató Gergely mindezt egy példával illusztrálta. Felírtuk a plakátra azt, hogy egészségügyi minisztériumra van szükség, de nem írtuk fel az ingyenes fogászati kezelést, a várólisták rövidülésének idejét vagy az orvosok béremelését. Ennek az lett a következménye, hogy azok a Jobbik-szavazók egy része elment a Fideszhez vagy a Mi Hazánk Mozgalomhoz - magyarázta.

Kitért arra is, nem csak a Jobbik bázisával voltak problémák, hanem a hagyományosan baloldali, külső budapesti kerületeket is érdemes megnézni, milyen szoros eredmények születtek. Ez azt mutatja, hogy még a baloldali törzsszavazók egy része is otthonmaradt, nem szólította meg őket a kampány.

- fogalmazott.

Arató Gergely egy személyes élményét is megemlítette. Amikor kampánya során választókerületét járta, nagyon sokan mentek oda hozzá az utolsó héten azzal, miszerint szeretnék a kormányváltást, de nincsenek arról meggyőződve, hogy Márki-Zay Péter jobb miniszterelnök-jelölt lenne. Ugyanezt a tapasztalatot nagyon sok képviselő-társa is megerősítette. Megjegyezte, az előválasztás szükségessége és intézménye csakugyan átgondolásra szorul.