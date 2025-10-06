Polt Péter szerint még megjavulhat a fiatal lányokkal liftben erőszakoskodó kőbányai szatír

A magukat nem hagyó áldozatok ellenállása miatt inkább odébbállt a szeméremsértő férfi, ezért az ügyészek arra jutottak a felfüggesztett börtöntől még jobban megszeppen majd.