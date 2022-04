Szijjártó: ha ez az ukrán módja a köszönetnek, akkor nagyon szívesen

A tárcavezető bemutatót tartott a cinizmus ötven árnyalatából.

Továbbra is egyetértenek abban a szövetségesek, hogy mindenáron meg kell akadályozni az ukrajnai háború tovább terjedését - mondta el a külgazdasági és külügyminiszter brüsszeli sajtótájékoztatóján.

Szijjártó Péter a NATO-külügyminiszterek találkozóján vesz részt a belga fővárosban. A szervezet főtitkára arról számolt be, hosszú lesz az invázió, mely hónapokig vagy évekig is eltarthat. Ezzel párhuzamosan életben marad az a döntés, miszerint a NATO, mint szövetség, nem szállít fegyvereket Ukrajnába és nem résztvevője a konfliktusnak. A tárcavezető sokadszorra ismételte, hogy Magyarország továbbra sem szállít fegyvert Ukrajnába. Hangsúlyozta, a mostani egyeztetésen nem született semmilyen kötelezettség és nem is készül ilyen - vagyis a tagállamok, nemzeti hatáskörben döntenek ebben a kérdésben. Jelezte, tovább folytatódnak a humanitárius akciók és segítik a menekülteket.

Szijjártó kapott kérdést a kijevi külügyminisztérium ma kiadott közleményével kapcsolatban is. Mint lapunk is megírta, ebben többek közt azt kifogásolták, hogy Magyarország segíti az orosz agressziót, mivel hajlandó fizetni rubelben a gázért.

„Itt lenne az ideje, hogy az ukránok befejezzék a magyar emberek Magyarország inzultálását. Jó lenne, ha befejeznék Magyarország belügyeibe történő folyamatos beavatkozást. A helyzet az, hogy segítséget kérnek és várnak el, közben pedig nemtelen módon támadnak és vádaskodnak. Nehezen fér össze ez a két cél, illetve cselekedet” - kezdte válaszát Szijjártó Péter.

Hangsúlyozta, eddig 575 ezer embert engedtek be Ukrajnából és

Végezetül hozzátette, „itt lenne az ideje, hogy az ukránok megálljt parancsoljanak a Magyarországgal szembeni inzultusoknak”.