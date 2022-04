Folytatódik a Putyin-rezsim kiközösítése: felfüggesztették Oroszország tagságát az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában

"Oroszországi Föderáció döntést hozott arról, hogy idő előtt, 2022. április 7-i hatállyal lemond tagságáról az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában" - jelentette be csütörtökön Gennagyij Kuzmin Oroszország ENSZ-nagykövetének helyettese.

Felfüggesztette az ENSZ Közgyűlés Oroszország tagságát a világszervezet Emberi Jogi Tanácsában (UNHRC). A 193 tagországból 93 szavazta meg az erről szóló indítványt, melynek hazánk is társbeterjesztője volt, és mindössze 24-en ellenezték azt, így meg volt az elfogadáshoz szükséges kétharmad. Viszonylag sok, 58 nemzet tartózkodott, további 18 távolmaradt, amihez az is hozzájárulhatott, hogy a Putyin-rezsim a barátságtalan országok listájára való felvétellel fenyegette meg a javaslatot megszavazókat.

Az orosz tagság felfüggesztésének leginkább jelképes a jelentősége, hiszen az UNHCR munkájában továbbra is részt vesznek olyan államok, amelyek súlyos jogsértéseket követnek el. Köztük például Eritrea, melynek hadereje a bucsai mészárláshoz hasonló tömeggyilkosságokat és más atrocitásokat követett el az etiópiai Tigrében. Oroszországgal mindazonáltal példát akar statulálni az Ukrajna elleni invázió miatt, részben azért, hogy Kínát és más katonailag jelentős hatalmakat is eltántorítsanak a hasonló agressziótól.

Valamennyivel több gyakorlati haszna lenne annak, ha az ENSZ Biztonsági Tanácsban betöltött állandó tagságától fosztanák meg a Putyin-rezsimet, ám ez teljesen elképzelhetetlen. Hiába kérte ezt szerdán a BT-től a virtuális világturnén hazájáért kampányoló Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, erről csak az ENSZ Közgyűlés szavazhatna a Biztonsági Tanács hozzájárulásával, márpedig az utóbbi testületben az oroszoknak vétójoguk van.

Elméletben ugyancsak lehetetlen Oroszország kizárása a világ 19 legnagyobb gazdaságát és az Európai Uniót magába foglaló G20-as fórumról. Egyrészt nincsen erre elfogadott procedúra, másrészt a csoportosulásnak olyan államok is tagjai, mint India, Kína és Szaúd-Arábia, amelyek az ukrajnai háború ellenére próbálják fenntartani a baráti viszonyt Oroszországgal. Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter szerdán arról beszélt, hogy ha az orosz delegáció továbbra is részt vesz a Húszak találkozóin, akkor azokat az Egyesült Államok bojkottálni fogja. A washingtoni kormányzat később pontosította, hogy Yellen a pénzügyminiszterek és jegybanki elnökök április 20-ára tervezett egyeztetésére utalt. Ha nem születik megoldás a vitára és a háború is folytatódik, akkor az akár a G20-as formátum sorsát is megpecsételheti. A nyugati vezetők aligha kívánnak a Húszak novemberben esedékes bali csúcsértekezletén kezet fogni az Ukrajna lerohanásáért, a bucsai mészárlásért és számos más atrocitásért felelős Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, aki egyébként már jelezte részvételét a találkozón.