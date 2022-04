Időzített zöldlámpa: épülhet az új brutális méretű fideszes tehetséggondozási központ a Gellért-hegy oldalában

Biztos, ami biztos a választás előtti utolsó munkanapon megadták az építési engedélyt a Mathias Corvinus Collegium új épületének – szúrta ki lapunk.

Az április 1-én hozott, majd kedden nyilvánossá tett határozatával megadta az engedélyt a Mathias Corvinus Collegiumnak (MCC) az új épületegyüttes és a szükséges támfalak építésére, a tereprendezésre Kosztyu Anikó a – NER beruházások elé akadályt ritkán gördítő – fővárosi kormányhivatal kiemelt építési ügyekkel foglalkozó osztályának vezetője.

Vagyis épülhet az új brutális méretű fideszes tehetséggondozási központ a Gellért-hegy oldalában. Az alig titkoltan kormánypárti káderkeltetőnek szánt MCC – amely az általános iskolától egészen az egyetemig szervez kiegészítő képzéseket Kárpát-medencei diákoknak – Tombor Balázs és Tombor András hozta létre. Utóbbi Orbán Viktor tanácsadójaként, illetve Habony Árpád hitelezőjeként vált ismertté, de van közös médiacége Mészáros Lőrinccel is. Az MCC-t működtető Tihanyi Alapítvány 2020-ban vált közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyá, amikor Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes javaslatára az akkor is fideszes többségű Országgyűlés mintegy 500 milliárd forint értékű vagyonhoz juttatta. A MOL és Richter részvények mellett két Gellért-hegyi, Somlói úti ingatlant is kaptak. Az egyiket már évek óta használták, míg az új irodaépületük korábban a Balassi Intézeté volt. Korábban a Munkásőrségnek és tisztképzőjének otthona volt. Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója jelezte, hogy „a jelenlegi épületegyütteshez köthető történelmi múlt, valamint a terek kialakítása nem felel meg az MCC programjainak és céljainak”, ezért új épületet húznak fel.

A kormány előzékenyen kiemelt beruházássá minősítette a beruházást. Az erről szóló kormányrendelet szabad kezet adott a tervezőknek: a terület 70 százaléka beépíthetővé vált akár 10 emeletes panelház magasságú építményekkel. Az MCC 2021 elején írta ki a tervpályázatot és márciusban már győzteseket is hirdettek: a kormány házitervezőjeként dolgozó Napur Architect irodát (az új Néprajzi Múzeum, a Duna Aréna, Atlétikai Stadion), illetve a Hello Wood Zrt. és a ZDA-Zoboki Építésziroda (utóbbi többek között az Operaház és a Karmelita kolostor felújítója) párosát. A tervezői szerződés odaítéléséről hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében döntöttek, ám erre már csak a Napurt hívták meg. A Napur végül 2,36 milliárd vállalta a kollégiumot, az oktatási és rendezvényközpontot, valamint irodákat magában foglaló új főépület teljes körű engedélyes és kiviteli terveinek elkészítését, illetve az összes szükséges engedély beszerzését. A szerződést tavaly októberben írták alá.

Az építésziroda honlapján olvasható „alkotást irányító gondolati origó” szerint a Gellért-hegy fehér dolomit mészkő talapzatán áll majd új épületként a Mátyás király tiszteletére emelt palota. Az épület küldetése a Hunyadiak fél évezrede uralkodó szellemi erejének megtestesítése. Az Országos Levéltár, Mátyás-Templom, Sándor Palota, Budavári Királyi Palota által megfogalmazott történeti budai látképvonulat régóta várja a Gellért-hegy nyergében méltó társát a Mátyás Palotát.

A „Kárpátokat idéző tetőzeti rendből ébredő nyugalom uralkodik. Arcán az Országvezérlő méltóság és arányok. A befejezetlen monumentális gondolatból bontakozik ki a megismételhetetlen Palota képe. Vízió, mely Kormányozni képes”. Az MCC-nek pedig van pénze rá, hogy ezt a víziót betonba öntse. Addig is a Feneketlen-tóhoz közeli, négycsillagos Hotel Flamencot bérlik hallgatói kollégiumként, közösségi térként, rendezvényhelyszínként.