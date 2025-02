Szerény nagyerdei kilátások

Jövő május 1-jén avatják a kiemelt állami beruházásban, 12 milliárd forintból épülő debreceni Nagyerdei Stadiont. Az európai igényeknek megfelelő, korszerű sportlétesítményt multifunkcionálisra tervezték, sporteseményeken kívül koncertek és színi előadások rendezésére is alkalmas lesz. Sőt ide futnak majd be a debreceni virágkarnevál feldíszített szekerei is. De hogy rentábilissá tehető-e a létesítmény működése, az a jövő zenéje.