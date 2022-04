Már félszáz halottja van a kramatorszki vasútállomás elleni rakétatámadásnak

A donyecki kormányzó szerint folyamatosan emelkedik az áldozatok száma, jelenleg 98 sebesültet ápolnak kórházban, közülük 16 gyermek, 46 nő és 36 férfi.

Ötvenre emelkedett az ukrajnai Kramatorszk vasútállomásán végrehajtott rakétacsapás halálos áldozatainak száma, közülük öten gyermekek volták – idézte a CNN Pavlo Kirilenkót, a donyecki régió katonai közigazgatási vezetőjét.

A kormányzó Telegram-bejegyzésében azt írta, 12 ember azután vesztette életét, hogy súlyos sérülésekkel kórházba szállították, s folyamatosan emelkedhet a halottak száma. Jelenleg 98 sebesültet ápolnak kórházban, közülük 16 gyermeket, 46 nőt és 36 férfit.

Amint arról lapunk korábban beszámolt, az Európai Unió részéről elsőként Josep Borrell kül- és biztonságpolitikai főképviselő ítélte el a támadást. Azóta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke - aki még pénteken Borrell társaságában Kijevben találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel - megdöbbentőnek és aljasnak nevezte a pusztítást.

The missile attack this morning on a train station used for evacuations of civilians in Ukraine is despicable.



I am appalled by the loss of life and I will offer personally my condolences to President @ZelenskyyUa



My thoughts are with the families of the victims.