Marine Le Pen még keményen megszoríthatja Emmanuel Macront, és nem tévedés, ezt Mészáros Lőrincnek köszönheti meg

A jelenlegi államfő kicsit későn dobta be magát az április 10-i és 24-i elnökválasztást felvezető kampányba.

Sajnálatát fejezte ki Emmanuel Macron francia elnök, amiért későn kezdett el kampányolni a közelgő elnökválasztásra, a közvélemény-kutatások többsége szerint ugyanis hibahatár körülire apadt az előnye, sőt, akad olyan felmérés is, amelyik a második fordulóban a szélsőjobboldali kihívója, Marine Le Pen le is fogja győzni.

A meghméretés első ffordulóját április 10-én, a másodikat április 24-én tartják, és bár az Euractiv felméréseket összesítő adatsorából is az derül ki, hogy Emmanuel Macron a szavazatok 27 százalékával nyeri az első fordulót, a szélsőjobboldali jelölt pedig második lesz 22 százalékkal, kettőjük versenye az április 24-i második fordulóban már sokkal élesebb lesz, az Euractiv szerint Macron 52,1 százaléknyi szavazattal győzhet majd. De az Atlas Politico felmérése szerint Le Pen még hatalmas meglepetést is okozhat április 24-én, a közvéleménykutató előrejelzése szerint ugyanis Marine Le Pen egy hajszálnyival, 50,5 százaléknyi vokssal jobban teljesít majd a jelenlegi elnöknél, és átveheti a hatalmat az Élysée-palotában.

France, Atlas Politico poll:



Presidential run-off election



Le Pen (RN-ID): 50.5%

Macron (EC-RE): 49.5%



Macron (EC-RE): 54%

Mélenchon (LFI-LEFT): 46%

Fieldwork: 4-6 April 2022

A szélsőjobboldali jelölt egyébként nem kisebb embernek, mint Mészáros Lőrincnek köszönheti, hogy mindezt sikerül elérnie, vagyonnyilatkozatából legalábbis nemrég kiderült, hogy a milliárdos felcsúti nagyvállalkozónak, Orbán Viktor egykori iskolatársának a bankja, az MKB 10,6 millió eurós hitelt adott a pártja, a Nemzeti Gyűlés (RM) addig halódó kampányának. Erre az RM-nek finoman szólva szüksége is volt, a párt hitelkérelmeit ugyanis gyakorlatilag mindegyik EU-s pénzintézet elutasította addig. Jellemző, hogy Marine Le Pen csak a MKB eurómillióinak az érkezése után tudott nagygyűlést tartani, amelyen el is büszkélkedett azzal, hogy magáénak tudhatja Orbán Viktor támogatását. A magyar miniszterelnököt egyéként meg is kérdezték az MKB 10,6 millió eurójáról szerdán a nemzetközi sajtótájékoztatóján, de azzal hárította el a válaszadást, hogy nem dolga „magánügyekkel” foglalkozni. (Ez már csak azért is szórakoztató, mert Marine Le Pennel hónapok óta dolgozik egy szélsőjobboldali pártokból álló frakció megalakításán az Európai Parlamentben.)

Franciaországban elég szigorúak az elnökválasztási kampányt szabályozó törvények, az elnökjelöltek az első fordulóban összesen maximum 17 millió, a második fordulóban összesen 22,5 millió eurót költhetnek, a törvényszegőket pedig (mint például Nicolas Sarkozy exállamfőt) pénzbírság mellett börtönre is ítélthetik.

Emmanuel Macron eközben pénteken szerepelt az RTL Radio reggel műsorában, és arra figyelmeztetett, hogy a Putyin-párti elnökaspiránsként Marine Le Pen elriaszthatja a befektetőket Franciaországból. Azt mondta, hogy Marine Le Pen hazudik az embereknek, programja pedig rasszista, hatalmas munkanélküliséghez vezet majd, célja a társadalom megosztása. Marine Le Pen a vádakra a France Info rádióban azzal reagált, hogy a jelenlegi elnök nem is ismeri az ő programját, s valószínűleg összekeverte azt a szélsőbaloldali Jean-Luc Mélenchonéval. Ebből annyi igaz, hogy a szélsőjobboldali jelölt kissé visszafogta a programja radikális elemeit (például hogy a Franciaország a franciáké! felkiáltás nevében a bevándorlókat megfosztaná a hozzáféréstől a szociális szolgáltatásokhoz vagy betiltaná a hidzsáb viselését közterületeken), és inkább megélhetési kérdésekre fokuszált a kampány alatt, félteni kezdte a franciák vásárlóerejét és adócsökkentét ígért.

Ehhez képest Emmanuel Macron – aki tényleg későn, az újraindulásáról szóló március 3-i bejelentéssel dobta be magát kampányba – az erősebb, önellátó Franciaország víziójával állt elő, amely több atomerőművet épít és jelentős összegeket fektet a megújuló energiaforrásokba, de az évi 50 milliárd euró értékű elnöki reformcsomagban szerepel adócsökkentés, minél inkább függetlenített ipar és mezőgazdaság és annak a munkanélküliségnek a további csökkentése is, amely a fiatalok körében most is 40 éves mélyponton van.