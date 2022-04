Egyre többen gondolják, hogy Hitler és Sztálin szerelemgyerekét Putyinnak hívják

Köztük van a szlovén miniszterelnök is.

Már Európa vezető politikusai között is akad, aki a náci német és a kommunista szovjet diktátor, Adolf Hitler, illetve Joszif Sztálin szerelemgyerekének tartja Vlagyimir Putyin orosz elnököt az Ukrajna ellen elindított háború miatt.

Erről először Janez Janša szlovén miniszterelnök posztolt szerdán a Twitteren egy kissé obszcén ábrát, vagyis hogy a horogkereszt és a sarló-kalapács párosításából hogyan jött létre a latin Z betű, amelyet az Ukrajna felett aratott orosz győzelem szimbólumaként használnak.

Conception and birth of the symbol Z (evil)



(In the Slovenian language, ZLO means EVIL.) pic.twitter.com/hVrje9Ab2n