Ukrán főügyész: legalább 500 feltételezett háborús bűnöst azonosítottunk

Irina Venegyiktova ukrán főügyész szerint a kramatorszki vasútállomás elleni pénteki támadás "teljes mértékben háborús bűncselekménynek tekinthető".

Irina Venegyiktova ukrán főügyész vasárnap a Sky Newsnak nyilatkozva elmondta, hogy legalább 500 feltételezett háborús bűnöst azonosítottak, továbbá a feltételezett háborús bűncselekmények legalább 5600 esetéről van tudomásuk.

Venegyiktova a brit hírcsatornának nyilatkozva „21. század legfőbb háborús bűnösének” nevezte Vlagyimir Putyin orosz elnököt.

A főügyész azt mondta, a kramatorszki vasútállomás elleni pénteki támadás

A kérdésre, hogy tényszerűen tudja-e, hogy orosz támadásról van szó, Venegyiktova azt válaszolta, hogy bizonyítékuk van erről.

Elmondása szerint mostanra a polgári infrastruktúra mintegy

A főügyész beszélt arról is, hogy a múlt éjszaka a kelet-ukrajnai, donecki, luhanszki és harkivi régiók kerültek támadás alá. Csak a kijevi régióban 1222 halottról tudnak.

Ukrajna szerte háborús és emberiesség elleni bűncselekményekkel szembesülnek, és mindent megtesznek, hogy igazságot szolgáltassanak.

