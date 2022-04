Már az USA szankciós listájára is felkerült a Magyarországon menedékre lelt Gruevszki

Itthon szabadon mozoghat, azonban Amerikába nem teheti be a lábát.

Washington szankciókkal sújtotta a korrupciós ügyek miatt elítélt volt észak-macedón miniszterelnököt, Nikola Gruevszkit - írja a Szabad Európa.

Itt aztán vállalkozást is elindított, mely egy péceli családi házba van bejegyezve. Ennek fő tevékenysége üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás, de egyéb tevékenységi körként nagyon sok mást is megadtak (porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelemtől a vagyonkezelésen keresztül a konferenciaszervezésig). Gruevszki bukása után Habony Árpád üzletfelei kezdték el felvásárolni a volt miniszterelnök pártjához köthető médiacégeket, és sajátos pénzmozgásokkal, furcsa magyar hirdetésekkel tartották életben a médiacégeket. Ugyanazokról az üzletemberekről van szó, akik Szlovéniában is beszálltak a jobboldali pártmédia fenntartásába.

Gruevszki egyébként nem a hozzá köthető korrupciós ügyek miatt bukott meg. Kiderült ugyanis, hogy kormánya több mint húszezer állampolgárt hallgatott le törvénytelenül. A megfigyeltek közt voltak újságírók, bírók, politikusok, miniszterek is.