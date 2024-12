Nem fog ízleni Orbán Viktornak az EU-s szankciók 11. köre, de kiderülhet, hol az a pont, ahol az oroszok ölelése vállalhatatlanná válik

Az eddigieket látva nagyon messze lehet. Az Európai Unió a háború kezdete előtt egy nappal vezette be az első szankciós csomagot az Ukrajnát lerohanó Oroszország ellen, és ezt az elmúlt egy évben további kilenc követte. Diplomáciai és energetikai, gazdasági és pénzügyi korlátozások mellett 1473 embert és 205 szervezetet tiltottak ki és 21,5 milliárd eurónyi vagyont zároltak, plusz 300 milliárdot tesz ki az orosz jegybank EU-ban és G7-országokban zárolt vagyoni eszközeinek összege. A szankciók jellegzetessége, hogy nem hoznak azonnali megoldást, vagyis – katonai példával élve – nem halálosak, hiszen akkor egy is elég lenne belőlük. Viszont kétségkívül elszívják a levegőt az agresszor körül. A mentességekért lobbizók – köztük az Európai Unió egységét bontó fideszesek –, valamint fegyverszállításaikkal az ázsiai államok csökkentik a fojtás hatékonyságát. A szabályok kijátszása ellen a 10., februári csomagban új jelentéstételi kötelezettségeket vezetett be az EU, hogy a vagyonbefagyasztás eredményes legyen.