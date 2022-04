Putyinnak szóló üzenet Gruevszki szankcionálása, a lépéssel a szálakat varrhatják el a Balkánon is

Ha már Amerika is ennyire haragszik, akkor ott baj van – fogalmazott lapunknak egy szomszéd Pécelen, ahol az amerikai szankciók alá helyezett Nikola Gruevszki volt észak-macedón kormányfő cége működik.

– Hogy itt? Egy miniszterelnök? – szalad fel a szemöldök a kis péceli utcában kertészkedő idős hölgy homlokán, amikor közöltük vele, hogy az egyik szomszédjában van bejelentve a volt észak-macedón miniszterelnök, Nikola Gruevszki itteni tanácsadó cége. Sőt, immáron Pécel is világhírű lett. Mint azt a Szabad Európa megírta, a korrupciós ügyek miatt hazájában jogerősen elítélt, majd kalandos körülmények között Magyarországra menekített egykori politikust hétfőn szankciók alá helyezte az Egyesült Államok, és a szankciós határozatban több alkalommal is említi az USA pénzügyminisztériuma Pécelt, mivel Gruevszki mellett a kis péceli utcában bejegyzett I.C.I.C Kft. is szankciós listára került. A határozat szerint a volt kormányfő kiterjedt korrupciós ügyletei miatt került a listára, mivel hozzájárult a Nyugat-Balkán stabilitásának aláásásához.

„Hű, akkor valami komoly slamasztikát csinálhattak” – mondja egy arra vetődő másik szomszéd, majd úgy folytatja: ha már Amerika is ennyire haragszik, akkor ott baj van. Ezután együtt indulunk becsöngetni a Gruevszki-cégnek otthont adó kis családi házba.

A helyszínen nem sok minden utal arra, hogy az Észak-Macedóniát tíz éven át uraló Gruevszki vállalkozása lenne ott. Luxusnak nyoma sincs, átlagos családi ház, igaz, gondosan körbevéve tujával, illetve deszkakerítéssel, így nem igazán lehet belátni a kertbe, illetve ahol mégis, ott jobbára rendetlenséget látni. Bár a címre Gruevszki cége mellett egy webes női ajándékbolt is be van jelentve, a csengő nem működik, a szomszédok szerint amúgy sincs gyakran mozgás a háznál. Az ablakban egy orchidea bontogatja szirmait, ami arra utal, hogy valaki időnként meglocsolja.

Mint a szomszédoktól megtudjuk, a péceli ház lakói meglehetősen fura figurák. Bár Gruevszkit senki sem ismerte fel, a környékbeliek arról számoltak be, hogy gyakran fordultak meg külföldiek az ingatlanban, ám beszélgetni nem nagyon lehetett velük. „Általában tíz méter távolságot tartottak tőlem” - mondta egy idős öregember. A környékben is beszélték, hogy miféle emberek ezek, van aki törököknek, mások bolgároknak gondolták őket. Az egyik öregúr tudott velük beszélni, ám mint mondja, a velük lévő magyar hölgyön keresztül, aki „szerbeknek” titulálta őket. Előfordult – mondja –, hogy látott itt „Gruevszkire emlékeztető”, délszláv embereket, ám sohasem voltak egyedül, néha egy-egy jól megtermett, kisportolt ember is volt közöttük.

A hazájában korrupciós bűncselekményekért elítélt Gruevszki az orosz elnök, Vlagyimir Putyin szoros balkáni szövetségesének és Orbán Viktor barátjának számít. Bukása és elítélése után, 2018-ban a magyar titkosszolgálat és diplomáciai kar szöktette Magyarországra a korrupció miatt kiszabott börtönbüntetése elől, és menedékjogot is kapott nálunk. Gruevszki láthatóan azóta is a magyar kormány védelmét élvezi, a Gruevszki-párti sajtót pedig a Fideszhez kötődő üzletemberek finanszírozzák.

– mondta lapunknak Ligeti Miklós, a Transparency International (TI) jogi igazgatója. Biztonságpolitikusok szerint arról lehet szó, hogy a Nyugat a Putyin elleni szankciók részeként elvarrja a szálakat a Balkánon is. Ugyanakkor Gruevszkinek nem kell félnie Magyarországon, mivel az amerikai határozat csak azt tiltja meg, hogy belépjen az Egyesült Államok területére, illetve ha van, akkor befagyasztják az ottani vagyonelemeit, továbbá annak szabnak gátat, hogy amerikaiak üzleteljenek vele.