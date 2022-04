Biden először nevezte népirtásnak az Ukrajna elleni orosz inváziót

Az amerikai elnök mindazonáltal azt is mondta, hogy ezt a jogászok dolga kideríteni, de neki „nagyon is úgy tűnik”, hogy népirtásról van szó.

Először nevezte népirtásnak az Ukrajna elleni orosz inváziót Joe Biden amerikai elnök, ami jelentős fordulatnak számít az amerikai kormányzat eddigi retorikáját illetően – jelentette a Reuters hírügynökség.

Az elnök egy iowai eseményen beszélt az üzemanyagárakról, majd ezzel kapcsolatban úgy vélekedett, hogy „a családi költségvetés, az üzemanyagtartály feltöltése, ezek egyikének sem kellene attól függenie, hogy

Biden később az elnöki repülőgépre felszállva leszögezte, hogy valóban népirtásnak nevezte az orosz csapatok által Ukrajnában elkövetett atrocitásokat.

Hozzátette azonban, hogy a jogászok dolga eldönteni, hogy ez megfelel-e a népirtás nemzetközi fogalmának, de – mint mondta –, neki „nagyon is úgy tűnik”, hogy népirtásról van szó.

A Reuters megjegyzi: Biden szóhasználata azért is számít fordulatnak, mert az elmúlt napokban Antony Blinken amerikai külügyminiszter és Jake Sullivan amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó is tartózkodott attól, hogy népirtásnak minősítse az ukrajnai atrocitásokat.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök méltatta Biden megjegyzéseit, amelyek szerinte „egy igaz vezető igaz szavainak” számítanak. „A dolgok nevén nevezése alapvető fontosságú ahhoz, hogy szembeszállhassunk a gonosszal” – írta Twitter-bejegyzésében.

A nemzetközi jog értelmében a népirtás egy nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport teljes vagy részleges megsemmisítésére irányuló szándékot jelent.

True words of a true leader @POTUS. Calling things by their names is essential to stand up to evil. We are grateful for US assistance provided so far and we urgently need more heavy weapons to prevent further Russian atrocities.